Песни боевого братства прозвучали для рязанцев – участников локальных войн

В рязанском Дворце молодежи состоялся гала-концерт XV Военно-патриотического фестиваля «Песни боевого братства», который был посвящен 28-й годовщине вывода войск из Афганистана.

В этот день композиции звучали для участников локальных войн, которых в начале концерта приветствовал заместитель министра по делам территориальных образований Владимир Коробкин. Он вручил Знак губернатора Рязанской области «За усердие» Виктору Владимировичу Аникину и Грачику Суреновичу Ахвердяну, участвовавшим в военном конфликте на территории Демократической республики Афганистан.

Заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов вручил участникам локальных войн благодарности Рязанской областной Думы и ценные подарки.

После торжественного награждения финалисты конкурса «Песня боевого братства» исполнили для зрителей и жюри военно-патриотические песни. В этом году в фестивале приняло участие более 200 вокалистов и коллективов. Песенное соревнование проходило в двух возрастных категориях (до 14 лет и с 14 до 60 лет) и по четырем номинациям: солисты, вокальные ансамбли, хоровые коллективы, исполнители авторской песни. Сначала конкурс прошел на муниципальном уровне среди воинских частей, учреждений образования и культуры, затем прошел его областной этап.