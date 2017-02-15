СМИ Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе «10 лучших газет России-2016»

Союз журналистов России совместно с Союзом издателей «ГИПП», АНРИ и редакцией журнала «Журналистика и медиарынок» объявил третий ежегодный конкурс «10 лучших газет России-2016».

Конкурс проводится на некоммерческой основе и является всероссийским. В нем могут принимать участие все газеты страны: от районных до общенациональных, работающие в общественно-политическом формате (универсального содержания), любых организационно-правовых форм.

Экспертный Совет выберет 10 лучших газет, определит лучшие издания, имеющие достижения в таких номинациях как: «Общественная значимость», «Бизнес-модель», «Визуализация содержания», «Интерактив», «Социально проекты», «Культурно-историческое наследие» и других.

Каждый участник конкурса должен подготовить материал о своих достижениях для публикации в журнале «Журналистика и медиарынок». В журнале также будут опубликованы аналитические обзоры членов Экспертного Совета. Победители и дипломанты конкурса выступят с сообщениями и докладами о своем передовом опыте на конференциях, семинарах и фестивалях, которые будет проводиться Союзом журналистов в различных регионах страны.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Союза журналистов России по ссылке:

http://www.ruj.ru/contests/provodimye-szhr/professionalnyy-konkurs-10-luchshikh-gazet-rossii-2016/