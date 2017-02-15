Полицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились

В Управлении МВД России по Рязанской области состоялся брифинг, посвященный вопросам профилактики мошенничества. Сотрудники ведомства рассказали о том, что преступники используют как уже известные схемы, так и новые, не менее действенные.

Они могут не только убедить человека в несуществующей ситуации, но и по его согласию забрать все накопленные сбережения.

Например, вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваши родственники попали в беду и для решения проблемы нужна крупная сумма денег. В такой ситуации полицейские советуют немедленно перезвонить родственникам, чтобы проверить полученную информацию.

Если вы получили смс-сообщение о неожиданном выигрыше, задумайтесь. Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные выплаты с вашей стороны.

Если к вам пришли работники социальных служб, то, прежде чем заводить с ними разговор, позвоните в организацию, приславшую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. Если незнакомцы предлагают купить лекарства, пищевые добавки или что-то подобное, знайте, что настоящими лекарствами и БАД не торгуют вразнос.