В Рязанской области студента техникума подозревают в совершении преступления экстремистской направленности

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Александро-Невского района. Молодого человека подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным следствия, с января по июнь прошлого года он разместил на своей странице в интернете в популярной социальной сети изображения, содержащие признаки экстремизма и направленные на формирование негативных чувств к лицам неславянской национальности.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.