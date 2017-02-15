В Рязанской области прививочная кампания позволила сдержать распространение инфекции в сезон простуды и гриппа

Сегодня состоялось заседание коллегии управления регионального Роспотребнадзора, посвященное итогам работы ведомства за 2016 год и планам на 2017 год. Выступая с основным докладом, руководитель управления Лариса Сараева остановилась на эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе в 2016 году в регионе. В частности, она рассказала о том, как в нынешнем эпидсезоне обстояли дела с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По словам Сараевой, сдержать заболеваемость удалось во многом благодаря проведенной в сентябре-октябре прошлого года массовой прививочной кампании. Привиты были более 431 тысячи человек, это примерно 40 процентов населения региона.

– В целом нынешний эпидсезон по гриппу характеризуется как умеренный с невысоким превышением эпидпорогов, – отметила Лариса Сараева.