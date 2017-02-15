Сегодня состоялась встреча Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова и врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с членами правительства области. Во встрече приняли участие ранее занимавший пост главы региона Олег Ковалев, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, руководители министерств, ведомств и структурных подразделений регионального правительства.

Открывая совещание, Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов обозначил ряд задач, которые стоят перед региональной властью в настоящее время. По его словам, Николай Любимов обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы возглавить регион и успешно работать по всем направлениям. «У нас одна общая задача – улучшить качество жизни жителей Рязанской области, – подчеркнул Александр Беглов. – В регионе много квалифицированных специалистов, хороших управленцев, уверен, совместно вы успешно с ней справитесь. Всех вас впереди ждет много работы». Особое внимание Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО уделил необходимости неукоснительного исполнения поручений Президента РФ.

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов отметил, что готов без промедления приступить к исполнению обязанностей. Он также отметил, что в своей работе планирует опираться на местные кадры. «В ближайшее время я проведу совещания со всеми руководителями, чтобы правильно выстроить рабочий процесс, наметить планы, выслушать предложения», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области