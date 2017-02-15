Госдума приняла в первом чтении законопроект, соавтором которого является депутат от Рязанской области Андрей Красов

Госдума приняла в первом чтении внесенные депутатами – активистами Общероссийского народного фронта поправки в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Об этом сообщается в пресс-релизе регионального отделения ОНФ.

Законопроект, авторами которого являются депутаты – активисты ОНФ Андрей Красов, Ольга Тимофеева и Наталья Костенко, был разработан в целях качественного исполнения поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина.

Глава государства в июле 2014 г. поручил правительству РФ при участии ОНФ обеспечить учет и бесперебойное функционирование на территории страны мемориалов «Вечный огонь», посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне.

Активисты ОНФ в мае 2015 г. подсчитали и проанализировали состояние вечных огней во всех регионах. Впервые было установлено общее число мемориалов – 3969. Согласно информации, представленной региональными властями, обеспечено бесперебойное функционирование всех мемориалов «Вечный огонь», подключенных к магистральному газопроводу (21% от общего количества). На остальных 79% мемориалов, которые функционируют при помощи газобаллонного оборудования, огонь зажигают лишь в праздничные и памятные дни. Также были проведены работы по благоустройству территории и ремонту мемориалов.

В законопроекте Народного фронта содержатся законодательные определения мемориальных сооружений «Вечный огонь» и «Огонь памяти», а также уточняются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по созданию, учету, паспортизации и содержанию таких мемориальных сооружений. В частности, указывается, что на мемориалах «Вечный огонь» должно быть обеспечено постоянное горение огня, а на мемориалах «Огонь памяти» его следует зажигать «в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества», а также в памятные даты, которые региональные власти определят для себя дополнительно.

«Считаю важным, чтобы эти поправки вступили в силу к дате празднования Дня Победы – 9 мая. Необходимо, чтобы каждое мемориальное сооружение, установленное в честь героев, павших в годы Великой Отечественной войны, полноценно функционировало, поддерживалось в надлежащем состоянии, ведь это дань памяти тем, кто защищал нашу Родину и отдал свою жизнь за нашу свободу», – заявил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Андрей Красов.