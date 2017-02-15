В Рязанском строительном колледже состоялась встреча, посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана

Ее цель – воспитание гражданско-патриотических чувств у молодежи. Студенты посетили открытый классный час, на котором организаторы рассказали им о подвиге воинов-интернационалистов, о тех потерях, которые понесли тогда советские люди. На встрече в колледже побывал гвардии майор Радик Адехамович Фархиев, ветеран ВДВ, участник военных действий в Афганистане, кавалер 3-х орденов Красной Звезды. Он рассказал ребятам о тяжелых боевых буднях того времени. В заключение собравшиеся слушали песни, посвященные участникам боевых действий в Афганистане.