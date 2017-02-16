Любовь, денежки и черный кот

Долгожданная премьера в Рязанском театре кукол

Черный кот, как известно, существо с определенной репутацией. Стоит ему только дорогу перейти – или сворачивать приходится, или через левое плечо… А в Рязанском театре кукол опять решили жутковатую историю с участием вышеупомянутого животного рассказать (спустя много лет после легендарного спектакля «Мастер и Маргарита», где был Кот Бегемот). Пугать начинают еще в фойе; вместо звонков – недоброе такое, зловещее мяуканье…

Затеял все мастер кукольного волшебства белорусский режиссер Олег Жюгжда. Предложил свою инсценировку мистического сочинения Антония Погорельского. Повесть про лафертовскую маковницу, читай торговку медовыми маковыми лепешками из московского Лефортова, давно ждала своего часа в творческом портфеле режиссера. Что же это за история, когда-то полюбившаяся самому Пушкину?

Жила в конце XVIII века в Москве старушка-маковница, связанная с нечистой силой, гадала по вечерам, имела тайные богатства и черного кота. Наследник, племянник Онуфрич, с ней поссорился, но жена Онуфрича решила денежки заполучить с помощью юной дочки Маши. Старуха обещала после своей смерти прислать девушке жениха, который откроет тайну, провела ведьминский обряд – и сдержала слово. Только Машенька уже успела полюбить другого юношу...

Для «приворотного зелья» спектакля режиссер взял пятерых артистов, характерных кукол, придуманных художником Екатериной Трифановой, добавил изрядную долю юмора (в повести его не было, но театральные шутки соответствуют духу произведения). А еще – создающих загадочную атмосферу музыку Альбины Шестаковой, световую партитуру Георгия Горазеева, компьютерную анимацию Даниила Жюгжды, пластическое решение Татьяны Яковлевой, красивые костюмы «под старину», песни под гитару, дым, пламя… И долю режиссерского волшебства, конечно. Оно все связывает, как красная нить, которой опутывают героиню Машеньку во время приворотного обряда.

В центре сцены – небольшое трюмо-зеркало, где происходит почти все действо с куклами. Трюмо с резными наличниками и ставнями (в память об исчезающей красоте рязанской улицы Урицкого рядом с театром) служит и квартирой Машенькиной семьи, и домиком бабушки с окном-порталом в потусторонний мир. Вокруг него – большой силуэт окна с подвижными ставнями, где идет игра «в живом плане», да две скамьи – и все… Остальное по ходу действия «дорисовывает» компьютерная анимация на «заднике» (тот случай, когда она не берет на себя все внимание, и это здорово).

В загадочном, таинственном полумраке жутковатую – и романтическую! – историю по очереди рассказывают играющие «в живом плане» артисты, по ходу действия перевоплощаясь в разных героев (с куклой или без нее). Большинство персонажей в спектакле имеют яркую индивидуальность: какие-то черты характера были намечены Погорельским, но многое интересно придумано.

Хотя героев больше, чем артистов, о главных сказать необходимо. Пугающую Старуху, чей голос пробирает до печенок, играет одна из самых опытных актрис труппы – Зоя Бгашева. Онуфрича, племянника ее, трусоватого, но любителя хорохориться, – Валерий Скиданов; в роли жадной и очень активной Ивановны, супруги Онуфрича, – Татьяна Дубовикова. Черный кот, он же Мурлыкин, очень гибкий, то приторно-вежливый, то выпускающий когти (в переносном смысле) – Василий Уточкин. Нежную впечатлительную Машеньку в очередь играют Оксана Парунова и Анна Лисина (Герасимова), ее возлюбленного, достойного юношу Улияна, – Егор Чудинов.

А что же куклы, лучшие проводники между миром теней и живыми? Выразительные, мастерски сделанные, они то оживают в руках артистов, то застывают, дожидаясь своей минуты. Необходимую статичность и устойчивость им придает шарнирная конструкция, которую Олег Жюгжда использует впервые. В этом спектакле они – скорее помощники людей – рассказчиков мистической истории. Такое решение согласуется с жанром повести: «былица» в русском фольклоре – это «рассказ очевидца о встрече с нечистой силой».

Возможно, это правильный «ключик» к подростковой аудитории, ведь авторы адресуют спектакль не только взрослым. Дети в этом возрасте хотят казаться старше, снижается интерес к театру кукол, а удивить их спецэффектами и т.п. при современном уровне компьютерной анимации ой как сложно.

Увлечь можно хорошей актерской игрой, когда между сценой и залом устанавливается эмоциональный контакт. А также постоянной сменой темпоритма, напряженных моментов и романтических эпизодов, неожиданными шутками и «страшилками». Словом, сделать так, чтобы история смотрелась на одном дыхании самыми разными зрителями, от двенадцати до… Насколько это получилось – судить вам, на личной встрече с Мурлыкиным, Машенькой, всей честной – и «нечистой» компанией.