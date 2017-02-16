Любовь, денежки и черный кот

Областная общественно-политическая газета
03:54 МСК
Четверг
16 февраля 2017 года
№28 (5315)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
По Рязани проехал «Познавательный троллейбус» Полицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились В Рязанской области прививочная кампания позволила сдержать распространение инфекции в сезон простуды и гриппа В Рязани назначен начальник управления образования и молодежной политики Госдума приняла в первом чтении законопроект, соавтором которого является депутат от Рязанской области Андрей Красов В Рязани отметили День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами ОтечестваВ Рязанской области студента техникума подозревают в совершении преступления экстремистской направленности Рязанцы провели мастер-класс на фестивале «Первозданная Россия» В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидером вновь стал «Восход СУ-2» Состоялась встреча Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова и врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с членами правительства областиПродукция из Рязанской области отмечена золотой медалью Международной выставки «Продэкспо-2017» В Рязанском строительном колледже состоялась встреча, посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана СМИ Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе «10 лучших газет России-2016» Начальником управления благоустройства города Рязани стала Елена Литвинова В Рязани пройдет конкурс «Мой профессиональный выбор - сельское хозяйство» В Рязанской филармонии состоялся романтический шекспировский вечер За последние пять лет в Рязанской области не зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний, передаваемых через воду За ночь с улиц Рязани вывезли 1190 кубометров снега Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов планирует опираться в работе на местные кадрыВ Гербовом зале Дворянского собрания Рязани состоялось представление временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова В Рязанской области подвыпивший гражданин украл пылесос Рязанцы смогут принять участие в голосовании за лучшее признание в любви к «Воде России» Юный пианист из Рязанской области успешно выступил в МадридеВ Рязани осудили двух военнослужащих, обокравших войсковую часть более чем на миллион рублейПесни боевого братства прозвучали для рязанцев – участников локальных войн
Главная страница / Новости Рязани и области
16.02.2017
Просмотров: 87
№28 (5315) |
Четвёртая полоса
Культура
Версия для печати

Любовь, денежки и черный кот

Долгожданная премьера в Рязанском театре кукол
Автор фото: Димитрий Соколов | Любовь, денежки и черный кот
Фото: Димитрий Соколов.

Черный кот, как известно, существо с определенной репутацией. Стоит ему только дорогу перейти – или сворачивать приходится, или через левое плечо… А в Рязанском театре кукол опять решили жутковатую историю с участием вышеупомянутого животного рассказать (спустя много лет после легендарного спектакля «Мастер и Маргарита», где был Кот Бегемот). Пугать начинают еще в фойе; вместо звонков – недоброе такое, зловещее мяуканье…

Затеял все мастер кукольного волшебства белорусский режиссер Олег Жюгжда. Предложил свою инсценировку мистического сочинения Антония Погорельского. Повесть про лафертовскую маковницу, читай торговку медовыми маковыми лепешками из московского Лефортова, давно ждала своего часа в творческом портфеле режиссера. Что же это за история, когда-то полюбившаяся самому Пушкину?

Жила в конце XVIII века в Москве старушка-маковница, связанная с нечистой силой, гадала по вечерам, имела тайные богатства и черного кота. Наследник, племянник Онуфрич, с ней поссорился, но жена Онуфрича решила денежки заполучить с помощью юной дочки Маши. Старуха обещала после своей смерти прислать девушке жениха, который откроет тайну, провела ведьминский обряд – и сдержала слово. Только Машенька уже успела полюбить другого юношу...

Для «приворотного зелья» спектакля режиссер взял пятерых артистов, характерных кукол, придуманных художником Екатериной Трифановой, добавил изрядную долю юмора (в повести его не было, но театральные шутки соответствуют духу произведения). А еще – создающих загадочную атмосферу музыку Альбины Шестаковой, световую партитуру Георгия Горазеева, компьютерную анимацию Даниила Жюгжды, пластическое решение Татьяны Яковлевой, красивые костюмы «под старину», песни под гитару, дым, пламя… И долю режиссерского волшебства, конечно. Оно все связывает, как красная нить, которой опутывают героиню Машеньку во время приворотного обряда.

В центре сцены – небольшое трюмо-зеркало, где происходит почти все действо с куклами. Трюмо с резными наличниками и ставнями (в память об исчезающей красоте рязанской улицы Урицкого рядом с театром) служит и квартирой Машенькиной семьи, и домиком бабушки с окном-порталом в потусторонний мир. Вокруг него – большой силуэт окна с подвижными ставнями, где идет игра «в живом плане», да две скамьи – и все… Остальное по ходу действия «дорисовывает» компьютерная анимация на «заднике» (тот случай, когда она не берет на себя все внимание, и это здорово).

В загадочном, таинственном полумраке жутковатую – и романтическую! – историю по очереди рассказывают играющие «в живом плане» артисты, по ходу действия перевоплощаясь в разных героев (с куклой или без нее). Большинство персонажей в спектакле имеют яркую индивидуальность: какие-то черты характера были намечены Погорельским, но многое интересно придумано.

Хотя героев больше, чем артистов, о главных сказать необходимо. Пугающую Старуху, чей голос пробирает до печенок, играет одна из самых опытных актрис труппы – Зоя Бгашева. Онуфрича, племянника ее, трусоватого, но любителя хорохориться, – Валерий Скиданов; в роли жадной и очень активной Ивановны, супруги Онуфрича, – Татьяна Дубовикова. Черный кот, он же Мурлыкин, очень гибкий, то приторно-вежливый, то выпускающий когти (в переносном смысле) – Василий Уточкин. Нежную впечатлительную Машеньку в очередь играют Оксана Парунова и Анна Лисина (Герасимова), ее возлюбленного, достойного юношу Улияна, – Егор Чудинов.

А что же куклы, лучшие проводники между миром теней и живыми? Выразительные, мастерски сделанные, они то оживают в руках артистов, то застывают, дожидаясь своей минуты. Необходимую статичность и устойчивость им придает шарнирная конструкция, которую Олег Жюгжда использует впервые. В этом спектакле они – скорее помощники людей – рассказчиков мистической истории. Такое решение согласуется с жанром повести: «былица» в русском фольклоре – это «рассказ очевидца о встрече с нечистой силой».

Возможно, это правильный «ключик» к подростковой аудитории, ведь авторы адресуют спектакль не только взрослым. Дети в этом возрасте хотят казаться старше, снижается интерес к театру кукол, а удивить их спецэффектами и т.п. при современном уровне компьютерной анимации ой как сложно.

Увлечь можно хорошей актерской игрой, когда между сценой и залом устанавливается эмоциональный контакт. А также постоянной сменой темпоритма, напряженных моментов и романтических эпизодов, неожиданными шутками и «страшилками». Словом, сделать так, чтобы история смотрелась на одном дыхании самыми разными зрителями, от двенадцати до… Насколько это получилось – судить вам, на личной встрече с Мурлыкиным, Машенькой, всей честной – и «нечистой» компанией.

Статья опубликована в номере 28 (5315) от 16 февраля 2017 года
Главней всего погода в доме
Более трех четвертей россиян считают себя счастливыми людьми
Ирина Сизова
Писательское трио
Известный поэт Владимир Хомяков отмечает 45-летие творческой деятельности
Димитрий Соколов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Продолжить развитие
Такая задача стоит перед регионом
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
РВ ТВ
Верные присяге и Родине
В Рязани отметили День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества
Вячеслав Астафьев
Общество
Опираться на местные кадры
планирует в своей работе временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Песни боевого братства
прозвучали для рязанцев – участников локальных войн
Анна Добролежа
Общество
Как не попасть на удочку
Полицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились
Вероника Шелякина
Общество
На страже благополучия
Региональный Роспотребнадзор отчитался о своей работе
Людмила Иванова
Семья
Семья года из Касимова
Слава и Люба Жалненковы на природе отдыхают от суеты. Вместе с дочерью
Людмила Иванова
Семья
Творческая квинта
Музыкальная семья Пилипенко делится своим секретом счастья
Светлана Максимова
Семья
Главней всего погода в доме
Более трех четвертей россиян считают себя счастливыми людьми
Ирина Сизова
Культура
ПОД Покровительством прекрасного
Ежегодный Губернский молодежный бал будет посвящен музам
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 28 (5315) от
16 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Продолжить развитие
Такая задача стоит перед регионом
Верные присяге и Родине
В Рязани отметили День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества
Опираться на местные кадры
планирует в своей работе временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов
Песни боевого братства
прозвучали для рязанцев – участников локальных войн
Как не попасть на удочку
Полицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы