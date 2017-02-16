Писательское трио

Известный поэт Владимир Хомяков отмечает 45-летие творческой деятельности

Этому снимку ровно 22 года. Он сделан известным рязанским фотокорреспондентом Станиславом Пастушенко. На обороте снимка стоит дата; 16 февраля 1995 года. Тогда в помещении регионального отделения Союза писателей России состоялся прием в члены этого творческого содружества получивших к тому времени читательское и профессиональное признание авторов; Николая Молоткова, Раисы Купавской, Владимира Хомякова. Николай Васильевич был в те годы представителем Президента РФ в Рязанской области, Раиса Николаевна работала префектом Солотчи, а Владимир Алексеевич возглавлял сасовский литературный клуб «Первая строка», которым руководит и поныне.

– Совпало так, – вспоминает Владимир Хомяков, – что накануне, 15 февраля, мне исполнилось сорок лет. Я получил в тот день немало поздравлений от своих коллег по литературному цеху. Не забыли меня и мои дорогие библиотекари. Было передано от них даже письменное стихотворное напутствие, а по сути, дружеское благословение на прием в писательское братство. Он прошел успешно для всех троих соискателей этого почетного звания. «Товарищи по чувствам, по перу» проголосовали за наш прием единогласно. Помню особую поддержку моей кандидатуры на собрании Валентином Сафоновым и Валерием Авдеевым. Когда меня попросили прочитать несколько стихотворений, то одним из них была «Русская песня». Долго она складывалась в моей душе: «Откуда только в песне русской такая сила над людьми, и столько искренности грустной, и столько буйства и любви?» У этого произведения, над которым я работал добрую дюжину лет, счастливая судьба: «Русская песня» вошла в мой второй стихотворный сборник «Белый храм», публиковалась во многих изданиях, в том числе и столичных – еженедельнике «Литературная газета» и альманахе «День поэзии – ХХI век». Положено произведение и на музыку. Моим соавтором стал известный композитор Александр Козырев, а в конце июня прошлого года, в гала-концерте всероссийского Аверкинского фестиваля состоялась премьера «Русской песни» в ярком исполнении нашей одаренной землячки Татьяны Тураевой…

Но вернемся к истории фотографии. Тот день стал поистине незабываемым для всех троих изображенных на ней литераторов. В течение 1995 года решение общего собрания Рязанского регионального отделения Союза писателей России по приему Н.В. Молоткова, Р.Н. Купавской, В.А. Хомякова в члены СПР было утверждено в Москве, приемной комиссией этой творческой организации. И до сих пор их связывают добрые отношения. К слову, Николай Молотков затем более 11 лет успешно возглавлял областное отделение СПР. Раиса Купавская стала одной из преемниц своего старшего коллеги и вот уже четвертый год является ответственным секретарем Рязанского регионального отделения Союза писателей России. А Почетный гражданин города Сасова Владимир Хомяков по-прежнему крепко держит штурвал литературного корабля родного цнинского края. Все трое отмечены творческими наградами, в том числе областной премией имени Якова Полонского.

В эти дни Владимир Хомяков празднует не только свой очередной день рождения, но и 45-летие литературной деятельности. И мы желаем нашему Алексеичу, так по-дружески называют его поэты и журналисты города Сасова, новых дерзаний, новых строк и новых книг! А здоровье приложится.