Областная общественно-политическая газета
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16 февраля 2017 года
№28 (5315)
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16.02.2017
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№28 (5315) |
Четвёртая полоса
Культура
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ПОД Покровительством прекрасного

Ежегодный Губернский молодежный бал будет посвящен музам

Традиционный весенний бал состоится в этом году в девятый раз. Каждое такое событие имеет свою тему. До этого годовые балы были посвящены временам года, цветам, пяти континентам. В этом году весенняя встреча пройдет под эгидой муз – древнегреческих покровительниц искусств и наук.

Каждый ежегодный Губернский молодежный бал становится масштабным светским событием. Помимо нескольких танцевальных отделений, на балу проходят показательные выступления танцоров, музыкантов и других артистов, литературные гостиные, игры и конкурсы. Гостями становятся не только рязанцы самого разного возраста, но и жители других городов, где развито бальное движение, – Тулы, Москвы и Московской области, Калуги, Астрахани. Кроме того, на весеннем ежегодном собрании участников движения «Губернский бал» в свет впервые выходят дебютанты – девушки и юноши в возрасте от 16 до 25 лет, не состоящие в браке. Это представители рабочих профессий, инженеры, спортсмены, творческая интеллигенция, участники волонтерских движений. Их чествуют гости бала и представители министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области – партнера мероприятия. В 2017 году на балу дебютируют 20 человек.

Каждому ежегодному балу предшествует длительная подготовка, в том числе бесплатные танцклассы для новичков. Многие танцы реально освоить за несколько занятий. Ближайшие подобные уроки пройдут во Дворце молодежи 16 и 21 февраля в холле 1 этажа. Каждый из них будет начинаться в 18.30 и включать отработку простейших и более сложных танцев. Кроме того, на танцклассах во Дворце молодежи можно будет внести плату за участие в бале. Стоимость билетов – от 650 рублей. Девятый Губернский молодежный бал состоится 25 февраля в досуговом центре «Былина». Узнать о мероприятии и репетициях больше можно в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/ix_bal

Статья опубликована в номере 28 (5315) от 16 февраля 2017 года
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