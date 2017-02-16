Спортивный курьер

В рязанской Ночной хоккейной лиге лидером вновь стал касимовский «Восход СУ-2», в матче тринадцатого тура победивший «Державу» – 3:2. Вторым идет «Автоимпорт», третий результат имеет «Империя»

С места в карьер

Стартовал новый сезон соревнований по автомобильному спорту. Начался он открытым зимним кубком области по автокроссу. Его победителями стали Сергей Солдаткин (зачетная группа – Д2-классика) и Станислав Евсенин (Д2-Н).

Следующие соревнования – «Русская зима». Они посвящены Дню защитника Отечества и 90-летию ДОСААФ, будут проведены 18-19 февраля на трассе «Семеновская», что под Рязанью. Организационный комитет предстоящего автокросса возглавила региональный министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, главный судья соревнований – исполнительный директор областной федерации автомотоспорта Олег Пчелинцев. Начало соревнований – в 10.00.

Ожидается участие москвича, заслуженного мастера спорта России Сергея Сафонова, «международника» Владимира Худякова из Санкт-Петербурга, мастеров спорта Петра Дрофичева (Москва), ульяновца Владимира Новикова, Владимира Сучкова (Истра), других ведущих гонщиков страны. Немало хозяев выйдут на старт соревнований, и среди них наши лидеры – Валерий Фролов, Сергей Савин, Владимир и Анатолий Ермаковы, Юрий Григорьев, Станислав Евсенин, Дмитрий Пучков, Андрей Кутинов.

Как всегда, для болельщиков будут организованы авторейсы, отправление – от железнодорожного вокзала «Рязань-2». На все вопросы, связанные с участием в автокроссе, вам ответят по телефону 8-910-643-94-55.

Долгожданная победа

После серии поражений рязанцы наконец-то одержали победу в чемпионате страны по баскетболу среди клубов Суперлиги: в Ижевске они переиграли местную команду «Купол-Родники» – 72:70. До большого перерыва хозяева выглядели сильнее гостей: счет в первом и втором периодах был, соответственно, 21:20 и 24:15 в пользу «Купола-Родников», затем «Рязань» перехватила инициативу и буквально на последних секундах встречи вырвала победу – в нападении Михаил Карпачев отдал ювелирный пас Евгению Карпеко, который точным броском по кольцу хозяев принес гостям желанный успех.

«Рязань» выступала в таком составе: Клюндиков, Русецкий (набрал 14 очков), Карпачев (16), Карпеко (14), Гонтарев – старт., Аксенов (13), Захаров (5), Старателев (10).

Наша дружина осталась на одиннадцатом месте, но сократила отставание от занимающей десятую позицию московской команды «МБА». Именно с ней предстоит встретиться рязанцам в ближайшем домашнем матче чемпионата страны 23 февраля. Поединок в Рязани, на паркете Дворца детского творчества, начнется в 14.00.