Областная общественно-политическая газета
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16 февраля 2017 года
№28 (5315)
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16.02.2017
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№28 (5315) |
Третья полоса
Семья
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Семья года из Касимова

Слава и Люба Жалненковы на природе отдыхают от суеты. Вместе с дочерью
Семья года из Касимова

Касимовская семья Жалненковых (Любовь, Вячеслав, а также их дочь Анастасия) в прошлом году представляли Рязанскую область на I Всероссийском конкурсе «Семья года – 2016».

В различных номинациях конкурса приняли участие 294 семьи. По итогам конкурса Жалненковы стали победителями в номинации «Молодая семья». Семейная история касимовцев вошла в Почетную книгу «Семья года. Россия. 2016».

О своей семье Любовь рассказала «РВ»:

– Хоть мы и молодая семья, но вместе уже давно. Познакомились сразу после окончания школы и с тех пор по жизни идем вместе. Мы с мужем с детства увлекались туризмом: спортивным и водным. Сами когда-то ходили в походы, участвовали в соревнованиях. Познакомились в одном из походов у вечернего костра. Стали дружить, старались попадать на одни и те же туристские слеты.

Через несколько лет стали работать на Касимовской станции детского и юношеского туризма в нашем городе. Вместе со своими воспитанниками я пешком обошла всю Рязанскую область. Мы путешествовали и по другим регионам, были в Карелии, ходили на байдарках, катамаранах, каноэ по крупным рекам. В большинстве походов мой муж был рядом со мной.

Сегодня муж работает линейщиком в ннтернет-компании. У него высшее техническое образование; занимается он сваркой оптоволокна, настройкой сети и роутеров. У меня тоже высшее образование, только педагогическое. Тружусь в Касимовской школе № 7 учителем математики и информатики. Поэтому можно сказать, что компьютеры – это еще один наш общий интерес. Дома всегда есть о чем поговорить.

Я по-прежнему стараюсь тренировать детей на воде. Несколько лет подряд команда города Касимова (а точнее, Рязанской области) под моим руководством становилась победителем межрегиональных соревнований «Юный спасатель».

Нашей дочери Анастасии уже шесть лет, и она учится в первом классе. Почти все лето Настя провела на маминых тренировках. Плавание в бассейне, гребля на лодках и движение на рафте пришлось по душе и нашей малышке. Учеба в школе не мешает ей посещать тренировки в бассейне и в спортивном зале.

Забот у нашей семьи, как, наверное, и у всех семей, много, но мы стараемся находить время и отправляться на природу. Любим речку, лес, палатки, а еще отдыхать на курортах Краснодарского края (семейный бюджет небольшой, для нас и это уже огромное достижение). Каждый выходной выбираемся в деревню Кусмор Касимовского района к родителям мужа. Там чистый воздух и красивый природный ландшафт. Для дочки это – идеальное место для творчества. Она собирает шишки, желуди, веточки, камни, цветочки, потом составляет из них композиции, мастерит поделки. В деревне мы любим отдыхать от городской суеты. Летом катаемся на велосипедах, а зимой – на санках и лыжах.

Еще совместно с другими семьями города Касимова мы устраиваем различные меро­приятия, встречи, конкурсы, участвуем в акциях. Я уже несколько лет возглавляю клуб молодых семей «Содружество» нашего города. Дружить семьями – это здорово!

В нашей семье каждый главный в своем. Муж не готовит, хотя умеет, среди кастрюль и поварешек главная я. Мне помогает дочка, она главная по меню. Я не чиню машину и не отгребаю снег, хотя тоже умею, и тут главный – муж. Он сам перебирает двигатель, может исправить в автомобиле небольшие поломки. Дочка – это наш главный двигатель в плане творчества и досуга. Вместе с ней мы катаемся на велосипедах, коньках, лыжах, участвуем в конкурсах, викторинах, ходим в кино.

Статья опубликована в номере 28 (5315) от 16 февраля 2017 года
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