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16 февраля 2017 года
№28 (5315)
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16.02.2017
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№28 (5315) |
Третья полоса
Семья
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Творческая квинта

Музыкальная семья Пилипенко делится своим секретом счастья
Творческая квинта

«Гугл выдал, что 19 лет – это криптоновая свадьба. Причем некоторые источники утверждают, что такую годовщину вообще не отмечают. А мы отмечаем! И радуемся, что мы такие же редкие и ценные, как криптон, а его в кубическом метре воздуха всего один кубический сантиметр». Эта цитата Марии Пилипенко с ее странички в одной из социальных сетей – очень верная характеристика большого и дружного семейства Пилипенко, знакомого многим рязанцам благодаря одаренности союза разнообразными талантами.

Во-первых, Дмитрий и Мария Пилипенко – это основа музыкального коллектива «Наяву», о котором поклонники говорят, что в нем «переплетаются французский шансон, питерская рок-волна, чувствуется влияние отдельных литературных образов». Автор большинства текстов группы и основных музыкальных идей – глава семьи Дмитрий, Маша – вокалистка. А недавно группа «Наяву» выступила в обновленном составе. «Свершилось! Семейный подряд на сцене!» – написала мама об участии в музыкальной программе старшего сына Егора. Во-вторых, «Василисы Рязанские», к которым обращаются, чтобы превратить любой семейный праздник в незабываемую сказку, – это тоже Маша Пилипенко. Она вместе с подругой имеет «миллион идей, чтобы было интереснее жить, и четыре золотые руки, чтобы эти идеи воплощать!». В-третьих, Мария – руководитель рязанского Языкового клуба, верный друг и помощник благотворительного фонда «Наши дети», любимый педагог многих выпускников кафедры журналистики Рязанского государственного университета, и главное – мама троих, таких же талантливых, как и их родители, детей… Как удается все успевать и в чем секрет семейного счастья?

Р.В. – Маша, многие помнят вас как участницу первых танцевальных фестивалей «Черный кот». И вдруг – вокал?

М.П. – В детстве я занималась в музыкальной школе, пела в хоре, и мне всегда это очень нравилось. А у мужа в юности была своя группа – «Татьянин день». Когда появилась семья, дети, музыкальное увлечение отошло на второй план. Но в один прекрасный день муж купил хорошую гитару и стал играть дома. Потихоньку все сложилось так, что создалась новая группа – «Наяву», к которой присоединились ребята из «Татьяниного дня». Случилось это в 2007 году. Правда, в последнее время мы меньше уделяем этому времени. Но по-прежнему делаем это для себя, для души, не ради заработка. На наши концерты преимущественно приходят знакомые и родственники.

Р.В. – Что для вашей семьи значит этот творческий союз?

М.П. – Для меня важны и особенно радостны репетиции, когда мы вместе, моменты сотворения.

Р.В. – Как удалось приобщить старшего сына?

М.П. – Все наши дети учатся в музыкальной школе, занимаются в образцовом ансамбле «Горница» в детской школе искусств №7. Мы выросли с этим ансамблем. Костя заканчивает седьмой класс, с удовольствием на хор ходит Катя, в дополнение она занимается хореографией. Старший, Егор, готовится к поступлению в музыкальный колледж. У солистки «Наяву» и педагога по вокалу Елены Луневой был отчетный концерт с участием Егора, мы пришли его поддержать, и получился своеобразный семейный подряд на сцене.

Р.В. – И не единственный раз…

М.П. – Первый раз все вместе – муж, я и трое детей – выступили на фестивале «Мама, папа, я – музыкальная семья» в нашей школе искусств. Дима играл на гитаре, мальчишки на фортепиано, мы с Катей пели. В этом году мы сделали семейный номер и выступили в средней школе №51.

Р.В. – Пять творческих личностей в одном доме… Как удается найти консенсус?

М.П. – Когда есть общее дело и ты понимаешь, что говоришь с домочадцами на одном языке, все становится проще, гармоничнее. Но в подростковом возрасте всякое случается, и в нашей семье не без приключений. Например, через нигилизм и я прошла, и мои старшие дети с ним тоже знакомы. Стараемся находить компромисс. И еще выручает то, что дети тянутся друг за другом, младшие смотрят на старших. У нас даже есть такие фотографии, когда Костя с восхищением снизу вверх взирает на Егора. Для меня очень важно, что наши совместные концерты позволяют нам вместе что-то решать, договариваться, объединяют нас. И репетиции здесь – самый важный процесс.

Р.В. – Вы с мужем много внимания уделяете детям, вы – родители-наседки или живете своей интересной жизнью?

М.П. – От своей жизни мы не отказываемся. Просто стараемся все делать вместе. Недавно делали в комнате ремонт, младшую дочь привлекли, чтобы она высчитала, сколько потребуется рулонов обоев. Помогали и старшие, даже если без их помощи проще, мы терпим. Вместе – значит вместе.

Р.В. – Что, на ваш взгляд, главное для поддержания в семье гармонии?

М.П. – В нашей семье, как и в каждой другой, случается всякое. Единого рецепта, я уверена, нет. Все решается индивидуально, «по ходу пьесы». Стараешься принимать решения в каждом конкретном случае, наименее болезненные в данной ситуации. И тем не менее есть, на мой взгляд, один камень преткновения. Большое значение имеют взаимоотношения между мамой и папой. Если у них между собой все складно, то и общая атмосфера в доме будет благополучной.

Статья опубликована в номере 28 (5315) от 16 февраля 2017 года
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