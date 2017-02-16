Главней всего погода в доме

Более трех четвертей россиян считают себя счастливыми людьми

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян.

В течение последних двух лет, несмотря на санкции и экономический кризис, уровень счастья россиян не опускается ниже 80%. Вот и сегодня в различных жизненных обстоятельствах 81% наших сограждан могут назвать себя счастливыми людьми. Этот процент высок во всех основных социально-демографических группах, при этом молодежь (88% среди 18–24-летних) и люди с высоким, по их оценкам, достатком (95%) более оптимистичны в сравнении с людьми преклонного возраста (76% среди 60-летних и старше) и жалующимися на свое материальное положение (55%).

Можно отметить снижение по выборке доли резко положительных оценок с осени 2015–весны 2016 гг. (ответ «определенно чувствую себя счастливым» сегодня дают 32% – против 39% ранее). Индекс счастья в ноябре 2016 г. составляет 66 пунктов – чуть ниже, чем год назад (70 пунктов – исторический максимум). А что такое индекс счастья? – вправе спросить наши читатели. Индекс счастья показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое – и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Рассчитывается как разница суммы положительных ответов («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», «определенно нет»).

А как мы оцениваем уровень «счастливости» окружающих? Свое окружение респонденты чаще склонны характеризовать как скорее довольных жизнью людей (38%), чем несчастливых (14%). Еще 39% считают, что среди их близких и тех, и других примерно равное количество. Социальный индекс счастья показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. Индекс строится на основе вопроса: «Как вам кажется, среди ваших знакомых и близких больше счастливых людей или несчастливых?». Индекс социального счастья постепенно снижается с весны 2015 г. – тогда он составлял 60 пунктов. Нынешнее значение показателя – 55 пунктов, при возможном минимуме 10 и максимуме 90.

Традиционные ценности остаются главным залогом счастливой жизни. Счастливыми, по их словам, респондентов делает, прежде всего, семья (20%) и дети (20%), хорошая работа (14%), здоровье (13%) и благополучие (13%) свое и близких людей. Недовольство и грусть вызывают материальные трудности (7%), низкие зарплаты и задержки выплат (4%), безработица (3%) и др.

Согласно анализу, упоминания в соцмедиа регионов РФ в контексте «счастье», проведенному компанией «Медиалогия», в ТОП-5 вошли Москва (20,2% упоминаний), Санкт-Петербург (18,4% упоминаний), Крым (4,3% упоминаний), Татарстан (3,1% упоминаний) и Новосибирская область (2,9% упоминаний). К сожалению, Рязани в топе нет.

Полученные результаты опроса комментирует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов:

«Главней всего – погода в доме, а все другое – суета» – эти слова из песни Ларисы Долиной очень удачно характеризуют природу многих социальных оценок россиян. Именно ситуация дома, дети, здоровье родных и близких являются основой оценок социального самочувствия и, прежде всего, ощущения счастья и наполненности жизни. Зафиксированные оценки достаточно устойчивы, экономические факторы практически не влияют на них, разве что в последнее время произошло усиление фактора «наличие хорошей работы» как основания для общей удовлетворенности жизнью, но это не меняет общую картину. «Семейный фактор» в то же время неоднозначен. С одной стороны, он является стабилизирующим фактором, с другой – акцентирует запросы к власти именно на семейной политике. А линейка запросов в этом случае – очень широкая. Это и ситуация в образовании, здравоохранении и социальной поддержке семьи».

Инициативный всероссийский опрос В­ЦИОМ 5–6 ноября 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Что важно для нас в результатах этого опроса? Важно как раз то, что семейная политика должна оставаться в числе государственных приоритетов в обозримом будущем. Именно в этой сфере формируется социальное самочувствие россиян – нас с вами.