Областная общественно-политическая газета
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16 февраля 2017 года
№28 (5315)
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16.02.2017
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№28 (5315) |
Вторая полоса
Общество
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Опираться на местные кадры

планирует в своей работе временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов

Состоялась встреча Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова и временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова с членами регионального правительства.

Во встрече приняли участие ранее занимавший пост главы региона Олег Ковалев, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, руководители министерств, ведомств и структурных подразделений регионального Правительства.

Открывая совещание, Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов обозначил ряд задач, которые стоят перед региональной властью в настоящее время. По его словам, Николай Любимов обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы возглавить регион и успешно работать по всем направлениям. «У нас одна общая задача – улучшить качество жизни жителей Рязанской области, – подчеркнул Александр Беглов. – В регионе много квалифицированных специалистов, хороших управленцев, уверен, совместно вы успешно с ней справитесь. Всех вас впереди ждет много работы». Особое внимание Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО уделил необходимости неукоснительного исполнения поручений Президента РФ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов отметил, что готов без промедления приступить к исполнению обязанностей. Он также отметил, что в своей работе планирует опираться на местные кадры. «В ближайшее время я проведу совещания со всеми руководителями, чтобы правильно выстроить рабочий процесс, наметить планы, выслушать предложения», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в номере 28 (5315) от 16 февраля 2017 года
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