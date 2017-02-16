прозвучали для рязанцев – участников локальных войн

В Рязанском дворце молодежи состоялся гала-концерт XV военно-патриотического фестиваля «Песни боевого братства», который был посвящен 28-й годовщине вывода войск из Афганистана.

В этот день композиции звучали для участников локальных войн, которых в начале концерта приветствовал заместитель председателя Рязанской областной Думы Михаил Кривцов. Он вручил им благодарности Рязанской областной Думы и ценные подарки. Заместитель министра по делам территориальных образований Владимир Коробкин наградил Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» Грачика Суреновича Ахвердяна и Виктора Владимировича Аникина, участвовавших в военном конфликте на территории Демократической Республики Афганистан.

Виктор Владимирович Аникин находился в Кабуле с июля 1979 года по ноябрь 1980 года. При нем вводились советские войска в Афганистан. Первое время обязанностью капитана Аникина было обучение афганских рядовых, сержантов и офицеров военному делу. Затем он работал при штабе.

– Непросто было в то время находиться в Афганистане. Я испытывал тяжелое чувство ностальгии по малой родине. Никогда мне еще мне так сильно не хотелось вернуться в свой Рыбновский район, – вспоминает Виктор Владимирович. – Мне удалось найти общий язык с афганскими военными, и было очень приятно, что они просили меня остаться на больший срок.

По приказу капитан Аникин вернулся на прежнее место службы в артиллерийские войска в Горьковскую область. Сейчас он подполковник запаса.

После торжественного награждения финалисты конкурса «Песни боевого братства» исполнили для зрителей и жюри военно-патриотические песни. На фестивале вокальный ансамбль «Лада» Ухоловской средней школы исполнил песню своего земляка поэта Валентина Ломтева «Защитники отечества». На фестиваль «Песни боевого братства» коллектив «Лада» сопровождала руководитель Елена Ломтева, жена Валентина Валентиновича. В Ухоловской школе она работает учителем музыки и уже воспитала шестой состав вокалисток ансамбля «Лада». К исполнению военно-патриотических песен в коллективе относятся с особой ответственностью.

– Думайте, о чем вы поете, тогда и зрители в зале смогут прочувствовать ваше произведение, – дает последние наставления перед выступлением Елена Владимировна.

В этом году в фестивале приняли участие более 200 вокалистов и коллективов. Песенное соревнование проходило в двух возрастных категориях (до 14 лет и с 14 до 60 лет) и по четырем номинациям: солисты, вокальные ансамбли, хоровые коллективы, исполнители авторской песни. Сначала конкурс прошел на муниципальном уровне среди воинских частей, учреждений образования и культуры, затем прошел его областной этап.