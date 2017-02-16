Областная общественно-политическая газета
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16 февраля 2017 года
№28 (5315)
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16.02.2017
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№28 (5315) |
Вторая полоса
Общество
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Как не попасть на удочку

Полицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились

В Управлении МВД России по Рязанской области состоялся брифинг, посвященный вопросам профилактики мошенничества. Сотрудники ведомства рассказали о том, что преступники используют как уже известные схемы, так и новые, не менее действенные.

Они могут не только убедить человека в несуществующей ситуации, но и по его согласию забрать все накопленные сбережения.

Например, вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду, задержаны полицией и для решения проблемы нужна крупная сумма денег. В такой ситуации полицейские советуют немедленно перезвонить родственникам, чтобы проверить полученную информацию.

– Граждане должны понимать: сотрудник полиции никогда не будет кому-то звонить и говорить о том, что для улаживания конфликта надо заплатить деньги. Существует Уголовный кодекс, в котором есть статья 291 о дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей, – напоминает начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по Московскому району г. Рязани Алексей Кузнецов. – Найти человека, который звонит, крайне сложно. Зачастую телефонные преступления совершаются лицами, которые находятся в местах лишения свободы. При проверке мобильных номеров выясняется, что сим-карта зарегистрирована на «левого» человека.

С развитием Интернета участились случаи мошенничества, которые совершаются при оказании услуг купли-продажи. Допустим, гражданин совершает покупку через сайты частных объявлений. Мошенники просят внести предоплату за тот или иной товар.

– Бывает и такое, что люди, не видя автомобиль, уже переводят за него определенную сумму денег – «продавец» внушает доверчивому покупателю, что на данную машину большой спрос. Однако после произведенной предоплаты сайт блокируется, и мобильный телефон «хозяина» автомобиля недоступен. Бороться с такими видами мошенничества очень сложно, и вернуть деньги пострадавшему удается крайне редко, – поясняет Алексей Кузнецов.

Жертвой мошенников могут стать и те, кто осуществляет продажу товаров. Схема обмана следующая. Звонит «покупатель» и сообщает, что готов внести предоплату. Деньги действительно приходят на карту продавца. Но потом мошенник утверждает, что стоит у банкомата и оставшуюся часть средств не может перевести из-за каких-то технических проблем. Далее он пытается всячески выяснить персональные данные продавца: имя, фамилию, номер карты и защитный код карты. Он, кстати, состоит из трех цифр и написан на обратной стороне карты. Его нельзя никому сообщать, в том числе и сотрудникам банка. Это личная информация человека. Узнав персональные данные, мошенник получает доступ к мобильному банку продавца. И вместо предоплаты у потерпевшего списываются все средства, находящиеся на счету.

Если к вам пришли работники социальных служб, то прежде чем заводить с ними разговор, позвоните в организацию, приславшую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. Если незнакомцы предлагают купить лекарства, пищевые добавки или что-то подобное, то знайте, что настоящими лекарствами и БАД не торгуют вразнос. Если вы получили смс-сообщение о неожиданном выигрыше, задумайтесь. Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные выплаты с вашей стороны.

Статья опубликована в номере 28 (5315) от 16 февраля 2017 года
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