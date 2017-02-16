На страже благополучия

Региональный Роспотребнадзор отчитался о своей работе

Состоялось заседание коллегии регионального управления Роспотребнадзора. С основным докладом выступила руководитель ведомства Лариса Сараева. Она озвучила итоги работы управления за 2016 год и планы на 2017 год.

Один из вопросов, на котором Лариса Сараева остановилась подробно, касался эпидемиологической ситуации, сложившейся в регионе в 2016 году.

В частности, руководитель регионального Роспотребнадзора рассказала о том, как в нынешнем эпидсезоне обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По словам Сараевой, сдержать заболеваемость удалось во многом благодаря проведенной в сентябре-октябре прошлого года массовой прививочной кампании. Привиты были более 431 тысячи человек. Столько же жителей области планируется привить накануне следующего эпидсезона.

– В целом, нынешний эпидсезон по гриппу характеризуется как умеренный с невысоким превышением эпидпорогов, – отметила Лариса Сараева.

Еще один позитивный момент, о котором сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора, касается состояния питьевой воды. На протяжении последних пяти лет в области не регистрировалось вспышек инфекционных заболеваний, передаваемых через воду. При этом качество воды из подземных источников является относительно стабильным. Благодаря реализации программы по развитию коммунальной инфраструктуры повышается качество и безопасность питьевой воды, ее соответствие санитарным нормам. В прошлом году по этой программе в районах области построено 22,5 километра водопроводных сетей, шесть станций обезжелезивания и очистки воды, шесть водонапорных башен, 26 шахтных колодцев.

– Реализация мероприятий, направленных на улучшение водоснабжения в ряде районов области, позволила улучшить качество воды в распределительной сети по санитарно-химическим показателям. Как результат, в течение последних пяти лет на территории региона не регистрировалось вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи инфекции, – подчеркнула руководитель регионального Роспотребнадзора.