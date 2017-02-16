Областная общественно-политическая газета
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16 февраля 2017 года
№28 (5315)
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16.02.2017
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№28 (5315) |
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Общество
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Продолжить развитие

Такая задача стоит перед регионом
Автор фото: Александр Королев | Продолжить развитие
Фото: Александр Королев.

Николай Викторович Любимов
родился 21 ноября 1971 года в Калуге. В 1993 году с отличием окончил исторический факультет Калужского государственного института им. К.Э. Циолковского, в 2001 г. – Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция». В течение нескольких лет возглавлял научно-исследовательский сектор вуза. В 1997 году перешел на работу в Департамент экономики и промышленности Калужской области, где руководил отделом инвестиций. Возглавлял ОАО «Калужская ипотечная корпорация», министерство экономического развития Калужской области.

С декабря 2007 по 2010 год – городской голова Калуги.
С 2010 по 2015 год – заместитель губернатора Калужской области.
С 2015 по 2016 год – председатель Заксобрания Калужской области.
18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы VII созыва.

В Гербовом зале Дворянского собрания состоялось представление временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова депутатскому корпусу, членам правительства, главам муниципалитетов, общественности.

Представляя Николая Любимова, Полпред Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов отметил, что Рязанская область – динамично развивающийся регион с большим потенциалом. Благодаря системному исполнению поручений Президента России серьезные преобразования произошли в социально значимых сферах. По итогам 2016 года отмечен рост в промышленности, аграрном секторе. Появилось много новых значимых социальных объектов. В рейтинге субъектов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом Рязанская область заняла 38-е место, поднявшись с 2015 года на 32 позиции.

Он поблагодарил коман­ду О.И. Ковалева за проделанную работу и выразил уверенность, что она будет продолжена на благо рязанцев.

– Несмотря на сделанное, еще остаются нерешенные вопросы, и реализацию поручений главы государства необходимо продолжить. Новому руководителю предстоит находить новые импульсы для дальнейшего развития, – сказал Александр Беглов.

По словам Александра Беглова, Николай Любимов – опытный управленец, который прошел все ступени муниципального и регионального менеджмента.

– Я уверен, что он сумеет вывести регион на лидирующие позиции по всем направлениям, – сказал Полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе.

Александр Беглов отметил, что Николаю Любимову в предстоящей работе есть на кого опереться:

– Прежде всего, на жителей Рязанской области, которые славятся трудолюбием, патриотизмом, профессиональным мастерством.

Николай Любимов, выступая, отметил, что доверие, оказанное ему Президентом, обязывает ко многому. Главное, оправдать его реальными делами. И для него большая честь работать в профессио­нальной команде главы государства. Рязанская область – регион перспективный и богатый, богатый, прежде всего, талантливыми людьми.

– Работать здесь – большая ответственность, – сказал Николай Любимов. Он высоко оценил работу Олега Ковалева на посту главы региона, отметив, что без малого девять лет в области активно строились объекты социальной сферы, открывались новые производства, успешно работали предприятия ВПК, агропромышленного и топливно-энергетического комплексов.

– Самое главное – люди чувствовали движение вперед. Сегодня важно не снижать темпов развития, ускорить их, продолжать начатые проекты, – отметил Николай Любимов.

Исполняющий обязанности главы региона выразил уверенность, что Олег Ковалев и в дальнейшем останется членом к­оманды Рязанской области «и вместе мы сможем многое сделать для ее жителей».

– В работе я намерен опираться на местные кадры. В области очень много талантливых, перспективных людей. Я буду использовать весь свой опыт на благо Рязанской области, – заверил Николай Любимов.

Олег Ковалев, выступая, поблагодарил депутатский корпус, членов правительства, деловые круги и общественные организации, трудовые коллективы и предприятия за совместную конструктивную работу.

– Губернатором я проработал почти девять лет. За это время область превратилась в современный, динамично развивающийся регион, серьезно укрепилась социальная инфраструктура, сформирован эффективный управленческий механизм, способный решать самые сложные задачи, – сказал Олег Ковалев.

Он пожелал Николаю Любимову успехов в руководстве регионом, отметив, что Рязанская область обладает большим потенциалом, и выразив уверенность в том, что регион ждет хорошее будущее.

Точка зрения

Михаил Кривцов,
руководитель фракции «Единой России» в областной Думе:

– Важно, что назначенный временно исполняющим обязанности губернатора области Николай Любимов планирует продолжить начатые Олегом Ковалевым проекты. Думаю, с таким подходом, с той оценкой потенциала области, экономического и человеческого факторов, которую дал Николай Любимов, Рязанская область продолжит развитие.

Виктор Малюгин,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе:

– Хочу пожелать Николаю Любимову плодотворной работы и руководствоваться положительным опытом предшественников.

Елена Филатова,
руководитель фракции ЛДПР в областной Думе:

– Рязанская область – регион с большим потенциалом, тем не менее, здесь есть над чем поработать. Нам необходимо развивать предпринимательство, улучшать инвестиционный климат. Надеюсь, опыт Николая Любимова, полученный в Калужской области, поможет решить эти задачи.

Сергей Пупков,
руководитель фракции «Справедливой России» в областной Думе:

– Радует, что Президент Владимир Путин возложил временные обязанности главы региона на человека, который прошел все ступени службы, поработал в муниципалитете, органах региональной власти, на федеральном уровне и понимает, как осуществляется взаимодействие.

Статья опубликована в номере 28 (5315) от 16 февраля 2017 года
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