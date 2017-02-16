Вести районов

ПРОНСК. Рязанская ГРЭС реконструирует пусковую котельную, введенную в эксплуатацию почти 45 лет назад. Смонтированы новые котлы, другое основное оборудование, успешно проведены гидравлические испытания. Сейчас на предприятии монтируют вспомогательное оборудование, проводят его теплоизоляцию.

ЗАХАРОВО. На участке трассы, которая ведет из Захарова в Рязань, работники дорожной службы установили 700 щитов для снегозадержания. Сделали это они в проблемных местах, там, где при метелях бывают заносы. Занимаются «автодоровцы» и устройством снегозадерживающих траншей. Теперь на участке примерно в пять километров снежные валы будут оберегать дорожное полотно от снега.

РЯЖСК. Во II Всероссийской олимпиаде «Основы электротехники» приняли участие 66 учебных заведений, 714 студентов из 41 региона РФ. Команда Ряжского дорожного техникума имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова заняла третье место. Успехов добились студенты и в личном зачете. Игорь Бычков, Дмитрий Изотов, Александр Касьянов, Иван Кузнецов, Андрей Новичков и Иван Викулин отмечены дипломами победителя I степени.

СКОПИН. В Успенском детском саду прошел финал районного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2017». Семь конкурсанток продемонстрировали жюри и зрителям приемы и методы работы. Победительницей стала воспитатель Успенского детского сада Зоя Любомирова.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В районе подвели итоги акции «Сдай макулатуру – спаси дерево». Победителями признаны ученики Александро-Невской школы, а также ребята из детского сада «Рябинка» и Каширинской начальной школы. Судя по общему количеству макулатуры, школьники района спасли около трехсот деревьев.

КОРАБЛИНО. Ученик Кораблинской детской музыкальной школы Роман Соснин выступил в Испании. Он стал участником концерта юных дарований России «Российский сувенир», прошедшего в рамках культурной акции «Дни России» при поддержке Министерства культуры РФ и посольства России в Испании. Предложил Роману эту поездку Олег Вайнштейн, преподаватель кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов. В июне прошлого года мальчик занимался в его классе в «Сириусе» – образовательном центре фонда «Талант и успех» для детей, проявивших одаренность в сфере искусства, науки и спорта.