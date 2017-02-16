Вести районов

Областная общественно-политическая газета
03:54 МСК
Четверг
16 февраля 2017 года
№28 (5315)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
За ночь с улиц Рязани вывезли 1190 кубометров снега Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов планирует опираться в работе на местные кадрыГосдума приняла в первом чтении законопроект, соавтором которого является депутат от Рязанской области Андрей Красов В Рязани назначен начальник управления образования и молодежной политики Песни боевого братства прозвучали для рязанцев – участников локальных войн Продукция из Рязанской области отмечена золотой медалью Международной выставки «Продэкспо-2017» В Рязанской области прививочная кампания позволила сдержать распространение инфекции в сезон простуды и гриппа В Рязанской области подвыпивший гражданин украл пылесос Юный пианист из Рязанской области успешно выступил в МадридеПо Рязани проехал «Познавательный троллейбус» Рязанцы смогут принять участие в голосовании за лучшее признание в любви к «Воде России» За последние пять лет в Рязанской области не зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний, передаваемых через воду В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидером вновь стал «Восход СУ-2» В Рязани осудили двух военнослужащих, обокравших войсковую часть более чем на миллион рублейСМИ Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе «10 лучших газет России-2016» В Рязани пройдет конкурс «Мой профессиональный выбор - сельское хозяйство» В Рязанской области студента техникума подозревают в совершении преступления экстремистской направленности В Рязанской филармонии состоялся романтический шекспировский вечер В Рязанском строительном колледже состоялась встреча, посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана Начальником управления благоустройства города Рязани стала Елена Литвинова Рязанцы провели мастер-класс на фестивале «Первозданная Россия» Состоялась встреча Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова и врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с членами правительства областиВ Гербовом зале Дворянского собрания Рязани состоялось представление временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова В Рязани отметили День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами ОтечестваПолицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились
Главная страница / Новости Рязани и области
16.02.2017
Просмотров: 51
№28 (5315) |
Первая полоса
Вести районов
Версия для печати

Вести районов

ПРОНСК. Рязанская ГРЭС реконструирует пусковую котельную, введенную в эксплуатацию почти 45 лет назад. Смонтированы новые котлы, другое основное оборудование, успешно проведены гидравлические испытания. Сейчас на предприятии монтируют вспомогательное оборудование, проводят его теплоизоляцию.

ЗАХАРОВО. На участке трассы, которая ведет из Захарова в Рязань, работники дорожной службы установили 700 щитов для снегозадержания. Сделали это они в проблемных местах, там, где при метелях бывают заносы. Занимаются «автодоровцы» и устройством снегозадерживающих траншей. Теперь на участке примерно в пять километров снежные валы будут оберегать дорожное полотно от снега.

РЯЖСК. Во II Всероссийской олимпиаде «Основы электротехники» приняли участие 66 учебных заведений, 714 студентов из 41 региона РФ. Команда Ряжского дорожного техникума имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова заняла третье место. Успехов добились студенты и в личном зачете. Игорь Бычков, Дмитрий Изотов, Александр Касьянов, Иван Кузнецов, Андрей Новичков и Иван Викулин отмечены дипломами победителя I степени.

СКОПИН. В Успенском детском саду прошел финал районного этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2017». Семь конкурсанток продемонстрировали жюри и зрителям приемы и методы работы. Победительницей стала воспитатель Успенского детского сада Зоя Любомирова.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В районе подвели итоги акции «Сдай макулатуру – спаси дерево». Победителями признаны ученики Александро-Невской школы, а также ребята из детского сада «Рябинка» и Каширинской начальной школы. Судя по общему количеству макулатуры, школьники района спасли около трехсот деревьев.

КОРАБЛИНО. Ученик Кораблинской детской музыкальной школы Роман Соснин выступил в Испании. Он стал участником концерта юных дарований России «Российский сувенир», прошедшего в рамках культурной акции «Дни России» при поддержке Министерства культуры РФ и посольства России в Испании. Предложил Роману эту поездку Олег Вайнштейн, преподаватель кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов. В июне прошлого года мальчик занимался в его классе в «Сириусе» – образовательном центре фонда «Талант и успех» для детей, проявивших одаренность в сфере искусства, науки и спорта.

Статья опубликована в номере 28 (5315) от 16 февраля 2017 года
Продолжить развитие
Такая задача стоит перед регионом
Светлана Максимова
Верные присяге и Родине
В Рязани отметили День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Опираться на местные кадры
планирует в своей работе временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Песни боевого братства
прозвучали для рязанцев – участников локальных войн
Анна Добролежа
Общество
Как не попасть на удочку
Полицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились
Вероника Шелякина
Общество
На страже благополучия
Региональный Роспотребнадзор отчитался о своей работе
Людмила Иванова
Семья
Семья года из Касимова
Слава и Люба Жалненковы на природе отдыхают от суеты. Вместе с дочерью
Людмила Иванова
Семья
Творческая квинта
Музыкальная семья Пилипенко делится своим секретом счастья
Светлана Максимова
Семья
Главней всего погода в доме
Более трех четвертей россиян считают себя счастливыми людьми
Ирина Сизова
Культура
Любовь, денежки и черный кот
Долгожданная премьера в Рязанском театре кукол
Елена Коренева
Персона
Писательское трио
Известный поэт Владимир Хомяков отмечает 45-летие творческой деятельности
Димитрий Соколов
Культура
ПОД Покровительством прекрасного
Ежегодный Губернский молодежный бал будет посвящен музам
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 28 (5315) от
16 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Продолжить развитие
Такая задача стоит перед регионом
Верные присяге и Родине
В Рязани отметили День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества
Опираться на местные кадры
планирует в своей работе временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов
Песни боевого братства
прозвучали для рязанцев – участников локальных войн
Как не попасть на удочку
Полицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы