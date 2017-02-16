Областная общественно-политическая газета
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16 февраля 2017 года
№28 (5315)
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16.02.2017
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№28 (5315) |
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Верные присяге и Родине

В Рязани отметили День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества
Автор фото: Дмитрий Осинин | Верные присяге и Родине
Фото: Дмитрий Осинин.

Эта дата отмечается в стране на государственном уровне с 2011 года. Торжества приурочены ко дню окончания вывода советских войск из Афганистана, но вспоминают всех, кто участвовал в локальных войнах и военных конфликтах.

У каждого – своя война

Накануне в Доме общественных организаций Рязани говорили об участии Советского Союза и России в локальных военных конфликтах второй половины XX века. Пожалуй, впервые в одном зале собрались те, кто ранее выполнял эту миссию за рубежом.

Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анголе. События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в Югославию. Со времени Второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом.

Военные немногословны. И те, кто пришел на встречу в Дом общественных организаций, рассказали далеко не все о своих зарубежных командировках. Гвардии майор ВДВ, мастер спорта по армейскому рукопашному бою, военному троеборью и легкой атлетике Николай Черных вспоминал о том, как в первой половине 90-х годов прошлого столетия получил назначение в Анголу.

– Мне был дан приказ готовить 18-ю десантно-штурмовую бригаду республики Ангола, – рассказывает Николай Александрович. – За полтора месяца мы смогли передать нашим ангольским коллегам свои знания и навыки. На смотрины приехал президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. Он не скрывал своего удивления тем, как быстро бойцы его армии смогли овладеть основами стрельбы и армейского рукопашного боя. Президент хорошо разговаривал по-русски, жена у него русская, и он предложил мне готовить его личную охрану.

В ней было 46 человек, все – родственники президента. С этой задачей я тоже справился успешно. Как оказалось, подготовкой армии Анголы к ведению боевых действий занимались еще представители Кореи, Китая, Португалии, но, по мнению Жозе Эдуарду душ Сантуша, качественнее других сработали офицеры воздушно-десантных войск Советского Союза. Службу в ВДВ я завершил в должности преподавателя в Рязанском высшем военном десантном командном училище.

О своей службе на встрече в Доме общественных организаций рассказали те, кто побывал в Эфиопии, Египте, Венгрии, Афганистане. Собравшиеся говорили о том, что у каждого поколения была своя война. Самую многочисленную армию участников в локальных войнах составляют те, кто выполнял свой интернациональный долг в Республике Афганистан с 1979 по 1989 год.

Цветы на гранитных плитах и в небе

Каждый год 15 февраля по традиции в Рязани собираются вместе те, кто воевал в Афганистане. После 2000 года к ним присоединились рязанцы – участники контртеррористической операции на Северном Кавказе и военных операций в других государствах мира, а также родные тех, кому не суждено было вернуться домой. Торжества проходят на площади Маргелова, у памятника погибшим в локальных войнах.

Цветы к Вечному огню возложили Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, Олег Ковалев, председатель Рязанского регионального благотворительного общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев России, Герой Советского Союза Альберт Слюсарь, а также министры регионального правительства, депутаты Рязанской областной и городской Дум, руководители администрации Рязани, представители общественных организаций, школьники.

Памятник воинам выполнен в виде кольца на высоких гранитных столбах с плитами из мрамора внизу под кольцом. На черных мраморных плитах золотом выбиты имена 248 воинов-рязанцев, отдавших свои жизни на поле брани, оставаясь верными присяге. С 1947 года воины-рязанцы прошли почти все государства мира, в которых происходили конфликты. Мемориал на площади Маргелова с Вечным огнем сооружен в память о них.

Через горнило афганской войны прошли более полутора тысяч рязанцев. Они честно и добросовестно исполнили свой воинский долг. Не все они вернулись домой живыми: 134 человека погибли и трое пропали без вести.

***

На площади Маргелова, у памятника погибшим в локальных войнах, молодежное правительство Рязанской области провело патриотическую акцию «Красный тюльпан», в память о россиянах, погибших, исполняя воинский долг за пределами Отечества.

– Сегодня мы пригласили на акцию учащихся кадетских классов 39-й рязанской школы, – говорит председатель молодежного правительства Рязанской области Екатерина Протасова. – Накануне мы провели у них урок мужества, на котором рассказали о том, что наши войска в составе ограниченного контингента с 1979 по 1989 годы выполняли в Афганистане свой интернациональный долг и какое участие в этом приняли рязанцы. Ребята изготовили из красной бумаги тюльпаны.

Красные тюльпаны связывают с днем памяти не случайно – это символ войны в Афганистане. Тюльпаны делают красными в противовес «черным тюльпанам» – так называли самолеты, в которых отправляли тела погибших солдат на Родину. Бумажные тюльпаны привязали к воздушным шарам и отпустили в небо, отдав тем самым дань уважения и памяти погибшим героям.

Афганистан глазами журналистов

В музее ВДВ открылась выставка «Афганистан глазами журналистов». На ней представлены фотоснимки журналистов, побывавших в разные годы в Афганистане, отражены фрагменты фронтовой жизни и быта бойцов, а также жизнь афганского народа. Здесь также представлены экспонаты региональной общественной организации «Афганская ассоциация «Бахтар» (рук. Накибулла Насими). В экспозиции среди книг, написанных об Афганистане, две наиболее заметных. Их автор – гвардии полковник ВДВ Василий Георгиевич Серебряков.

– В 80-е годы в Афганистане я командовал батальоном, бойцы которого занимались охраной коммуникций в Пандшерском ущелье, – говорит Василий Георгиевич. – Этот опыт я описал в первой своей книге. Задача, которую мы выполняли, ни в уставах, ни в наставлениях не прописана. До сих пор этот опыт боевых действий не обобщен, поэтому книга может быть интересной, прежде всего, для военных. Вторая книга рассказывает о том, как и с какой целью мы вводили войска в Афганистан, как воевали наши бойцы, и адресована тем, кто занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Работа выставки «Афганистан глазами журналистов» продлится месяц.

Статья опубликована в номере 28 (5315) от 16 февраля 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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