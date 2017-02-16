Рязанские хоры выступят в Санкт-Петербурге

Коллективы приглашают принять участие в Финальном этапе Хорового Чемпионата России

Этап состоится с 28 по 31 марта в Санкт-Петербурге. Он проводится ежегодно с 2015 года. За это время в турнире приняло участие 110 коллективов со всей страны. Учредитель Чемпионата – автономная некоммерческая организация «Творческое Объединение «Салют талантов».

В финальном этапе могут принять участие любительские, учебные и церковные хоровые коллективы России. В рамках Финального этапа будут организованы круглые столы для педагогов по итогам выступлений и практические мастер-классы по вокалу для участников. Результаты выступлений будут включены в единый общероссийский рейтинг хоровых коллективов – участников Хорового Чемпионата России.

Хоровой Чемпионат России – регулярные соревнования любительских хоровых коллективов в форме системы фестивалей-конкурсов. Хоровой Чемпионат состоит из Кубков и Финального этапа. Лучшие коллективы в каждой номинации получают звания Чемпионов России по хоровому искусству.

Участники финального этапа получат возможность выступить сводным хором в одном из крупнейших храмов Санкт-Петербурга – Казанском кафедральном соборе. 31 марта хоровые коллективы будут исполнять различные композиции и песнопения в стенах всемирно известного собора.

Источник: сайт администрации Рязани