500 рязанских аграриев обсудят вопросы подготовки к весенним полевым работам

21 февраля минсельхозпрод области начинает серию кустовых обучающих семинаров с руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств региона

Как сообщается на сайте министерства, под председательством зампреда правительства области Сергея Дудукина с аграриями будут рассмотрены вопросы подготовки и организации проведения весенних полевых работ, инженерно-техническое обеспечение сельхозтоваропроизводителей и обеспечение аграриев минеральными удобрениями, основные направления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, а так же условия кредитования сельхозтоваропроизводителей в 2017 году.

Семинары планируется провести как в самом министерстве сельского хозяйства и продовольствия области, так и в администрациях Сасовского, Шиловского, Ухоловского и Пронского районов. Помимо 500 аграриев, активное участие в семинаре примут представители министерства сельского хозяйства и продовольствия области, «Россельхозцентра по Рязанской области», «Рязанского НИИСХ», ОАО «Рязаньагрохим», рязанского агротехнологического университета, банков, снабженческих сбытовых компаний.