Курсанты Академии ФСИН России проводят уроки мужества в рязанских школах

Участниками занятий стали свыше 300 школьников и воспитанников детских домов

В вузе реализуется проект «Мощь и слава русского оружия», в рамках которого курсанты академии из военно-патриотического клуба «Поиск» проводят для школьников уроки мужества, посвященных дням воинской славы – знаменитым победам российских войск, которые сыграли решающую роль в истории нашей страны. Перечень включает 17 дат и установлен в феврале 1995 года Федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России».

В настоящее время уже организовано 17 занятий, сообщили в пресс-службе вуза. Курсанты рассказывали о победе советских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года и снятии блокады Ленинграда 27 января 1944 года. В настоящее время они проводят в школах уроки, посвященные Дню защитника Отечества.

Занятия курсанты проводят в форме времен Великой Отечественной войны. После у школьников есть возможность подробно ее рассмотреть и примерить.

Уроки проводятся не только в образовательных учреждениях области. Например, курсант 2 курса юридического факультета специализации «Организация режима и надзора в УИС» Роман Сабуркин провел два урока мужества во время отпуска в своей родной школе в Чувашской Республике.

До конца года планируется организовать более 150 уроков для тысячи учащихся.