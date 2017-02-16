На трассе М-6 в Александро-Невском районе Рязанской области столкнулись два грузовика и легковушка

Есть пострадавшие

Информация о ДТП на 317-м километре трассы М-6 в Александро-Невском районе поступила на пульт «01» 15 февраля в 19 часов 45 минут. Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, ДТП произошло с участием грузового автомобиля «Интернационал», грузового автомобиля «Газель» и легкового автомобиля «Фольксваген». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава государственной противопожарной службы.