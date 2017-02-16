В Рязанской области грузовик столкнулся с «ГАЗелью»

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 19.30 в Ряжском районе на 316-м километре автодороги М-6 «Каспий». 49-летний житель Пензенской области, управляя грузовым автомобилем марки «Интернационал», не справился с управлением, в результате грузовик столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗель». От удара полуприцеп грузовика отцепился и столкнулся с автомобилем «Фольцваген».

В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.