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16.02.2017, 10:49
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Экология
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За «круглым столом» говорили о том, как и кому исследовать рязанскую природу

За «круглым столом» говорили о том, как и кому исследовать рязанскую природу

Перспективы сотрудничества в исследовании природы Рязанского края обсудили представители Рязанской нефтеперерабатывающей компании, Окского биосферного заповедника, преподаватели и студенты РГУ имени С.А. Есенина и Рязанского агроуниверситета имени П.А. Костычева

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», совместно с Окским природным биосферным заповедником провели «круглый стол» по профориентации будущих экологов и биологов, посвященный Году экологии. В диалоге приняли участие преподаватели и студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина и Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. «Круглый стол» прошел на базе заповедника, он стал первым в цикле акций, которые проведет Рязанская нефтеперерабатывающая компания в рамках Года экологии в России.

В ходе встречи участники обменялись опытом и мнениями, обсудили перспективы сотрудничества в исследовании природы рязанского края. Сотрудники Окского заповедника рассказали об исследованиях, которые могли бы быть интересны обычным гражданам в рамках экологического просвещения.

Начальник экологической лаборатории РНПК Маргарита Лексина рассказала о природоохранных проектах, которые реализуются на предприятии и об уникальных возможностях экологической лаборатории завода. Ежедневно лаборатория проводит 140 анализов качества атмосферного воздуха, 200 анализов качества природной и сточной воды. Исследования проводят на измерительном оборудовании, аналогов которому нет в регионе. В составе лаборатории работают два экологических поста для контроля атмосферного воздуха и одна передвижная станция для отбора и доставки проб воды и почвы. Контроль состояния объектов окружающей среды ведется круглосуточно. Деятельность экологической лаборатории подтверждена лицензией Росгидромета.

За «круглым столом» представители студенческого сообщества рассказали о своих наработках и темах будущих дипломных работ, поделились мнением об обсуждаемых темах. Участники обсудили план дальнейшей работы в совместной деятельности.

Справка

Сотрудничество РНПК, дочернего общества НК «Роснефть», с Окским биосферным природным заповедником продолжается с 1999 года в рамках реализации социальной и благотворительной программы. За это время при поддержке завода осуществлен ряд проектов: ремонт музея заповедника и визит-центра, финансирование издания сборников научных трудов сотрудников, закупка кормов для животных, обновление транспортного парка.

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Объем переработки компании на российских НПЗ в 4 кв. 2016 года достиг 27,05 млн. т, увеличившись, в том числе за счет приобретения «Башнефти», на 25,5% по отношению к 3 кв. 2016 г. Объем переработки нефти, исключая «Башнефть», вырос на 3,2% до 22,2 млн. т.

Общий объем переработки на российских НПЗ в 2016 году вырос до 87,5 млн. т по сравнению с 84,7 млн. т в 2015 г. Объём нефтепереработки компании на НПЗ за рубежом (12,8 млн. т) превысил показатель 2015 г. на 4,8%.

«Роснефть» продолжает успешно реализовывать программу модернизации НПЗ в России: в 2016 году завершено строительство и произведен пуск установки каталитического крекинга и установки производства МТБЭ на Куйбышевском НПЗ, введена в эксплуатацию установка регенерации катализаторов на Новокуйбышевском заводе катализаторов, а также установка короткоцикловой адсорбции на Сызранском НПЗ.

В рамках проводимой компанией программы по импортозамещению в 2016 году на установках гидроочистки керосиновой фракции Ачинского НПЗ и каталитического риформинга Рязанской НПК осуществлен переход на катализаторы производства Ангарского завода катализаторов и органического синтеза.

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№ 28 (5315) от
16 февраля 2017
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