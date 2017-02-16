В Москве начала работу межведомственная рабочая группа по сохранению достопримечательного места «Есенинская Русь» в Рязанской области

15 февраля в Москве под председательством первого заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Аристархова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательного места «Есенинская Русь».

В соответствии с распоряжением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в состав рабочей группы вошли представители Рязанской области – вице-губернатор региона Сергей Филимонов, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Олег Василькин, директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Борис Иогансон, а профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Ольга Воронова делегирована в ее состав Общественной палатой РФ.

По итогам обсуждения неотложных задач по завершению работы над созданием достопримечательного места «Есенинская Русь» в рамках реализации поручений Президента РФ Владимира Путина от 4 декабря 2016 года был намечен план первоочередных мер. В ближайшее время будет разработана дорожная карта, направленная на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Рязанской области, а также в единый Государственный кадастр недвижимости. Министерством культуры РФ будет проведена государственная экспертиза научно-проектной документации с точки зрения установления требований к хозяйственной деятельности и градостроительным регламентам на данной территории. Осуществление данных мероприятий позволит пресечь попытки незаконного строительства в охраняемых зонах и создать предпосылки для правового регулирования всего комплекса мер по реализации поручений Президента.