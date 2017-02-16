В Рязанской области осудят насильника и убийцу

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает что завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Шиловского района. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

Следствием установлено, в ночь на 24 июля прошлого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения повез свою знакомую, которая также находилась в сильной степени алкогольного опьянения, на автомобиле в село Салаур Шиловского района. По дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт, в ходе которого мужчина избил и изнасиловал женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.