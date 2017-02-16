Впервые в Рязанской области будет проведена межотраслевая Спартакиада областного союза организаций профсоюзов

Она откроется лыжными гонками. Соревнования по этому виду спорта состоятся 18 февраля в поселке Солотча, на трассе, проложенной в районе спортивной базы «Старт». К участию допускаются трудящиеся и учащиеся молодежь в составе команд отраслевых профсоюзных организаций, возраст – не моложе 1999 года рождения. Сильнейшие определятся в девяти зачетных группах – мужчины и женщины – 18-30 лет, 31-40, 41-50, 51 год и старше, мужчины – 61 год и старше. Дистанции – 3,5 и 10 километров. Команды, занявшие первое – третье места, награждаются кубками и почетными грамотами, участники, ставшие призерами в своих возрастных группах, на каждой дистанции, будут отмечены денежными премиями и грамотами. На все вопросы, связанные с участием в соревнованиях, вам ответят по телефону: 25-62-87, областной совет физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия».

Вслед за лыжными гонками будут проведены соревнования по мини-футболу, плаванию, легкоатлетическому кроссу. Завершит спартакиадную спортивную программу волейбольный турнир.