Около 600 студентов стали участниками «Звездного похода» по местам боевой и трудовой славы в Рязанской области

Подведены итоги 45-го «Звездного похода» студентов

Как сообщается на сайте министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в этом году участие в походе приняли 15 «звездных» отрядов, сформированных в РГРТУ, РГУ имени С.А. Есенина, РГМУ имени И.П. Павлова, РГАТУ имени П.А. Костычева и Рязанском филиале Московского политехнического университета.

Маршруты отрядов прошли по Александро-Невскому, Ермишинскому, Захаровскому, Кадомскому, Милославскому, Михайловскому, Пронскому, Пителинскому, Ряжскому, Сасовскому, Сараевскому, Сапожковскому, Скопинскому, Ухоловскому и Шиловскому районам. Студенты побывали в 84 населенных пунктах, где оказали помощь ветеранам, многодетным и малообеспеченным семьям, провели патриотические мероприятия, концерты художественной самодеятельности, конкурсные и спортивные соревнования, образовательные и творческие мастер-классы для всех жителей. «Звездники» посетили 16 детских садов и 73 школы, а также Елатомскую, Лесно-Конобеевскую, Касимовскую, Архангельскую и Шацкую кадетскую школы-интернаты.

За время похода студенты преодолели на лыжах более 300 километров, в том числе в рамках акции «Линия жизни». Проект реализуется уже в 3-й раз в память о рязанцах-добровольцах, которые осенью 1941 года ушли на фронт, чтобы принять участие в обороне Москвы. Впервые участники 45-го «Звездного похода» присоединились к Всероссийскому проекту «Место памяти». На сайте местопамяти.рф активисты разместили информацию более чем о 50-ти объектах военно-исторического наследия, мемориальных и памятных местах, расположенных в муниципальных образованиях Рязанской области.

Участники совещания также обсудили проведение традиционного праздничного концерта, посвященного завершению «Звездного похода». Он состоится 28 февраля в Рязанском Дворце молодежи. В рамках мероприятия будет организована фотовыставка, посвященная 45-летию движения, показаны архивные видеокадры из походов, а также награждены лучшие отряды, новички и ветераны «звездного» движения.