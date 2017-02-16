Жителя Рязанской области односельчанин-вор угостил сигаретой

Областная общественно-политическая газета
13:47 МСК
Четверг
16 февраля 2017 года
№28 (5315)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области грузовик столкнулся с «ГАЗелью» В Рязанской области осудят насильника и убийцу Состоялась встреча Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова и врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с членами правительства областиОколо 600 студентов стали участниками «Звездного похода» по местам боевой и трудовой славы в Рязанской областиЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 58 ДТП Жителя Рязанской области односельчанин-вор угостил сигаретойПолицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились Рязанские хоры выступят в Санкт-ПетербургеСМИ Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе «10 лучших газет России-2016» В Рязанской области подешевели яблоки, гречка и сахар, а подорожали яйца кур, морковь и говядинаЗа сутки в Рязанской области зарегистрировали 32 преступления и происшествия В домах по одной из улиц Рязани отключили холодную воду За «круглым столом» говорили о том, как и кому исследовать рязанскую природу Впервые в Рязанской области будет проведена межотраслевая Спартакиада областного союза организаций профсоюзовГосдума приняла в первом чтении законопроект, соавтором которого является депутат от Рязанской области Андрей Красов Второе поражение подряд понизило шансы главной хоккейной команды Рязанской области на выход в турнир плей-офф чемпионата России500 рязанских аграриев обсудят вопросы подготовки к весенним полевым работам В Рязанской области прививочная кампания позволила сдержать распространение инфекции в сезон простуды и гриппа За ночь с улиц Рязани вывезли 778 кубометров снега В Рязанской области студента техникума подозревают в совершении преступления экстремистской направленности В Москве начала работу межведомственная рабочая группа по сохранению достопримечательного места «Есенинская Русь» в Рязанской областиВ Рязанской области спиртовой пищевой ароматизатор делали из непищевого спирта В Рязанском строительном колледже состоялась встреча, посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана На трассе М-6 в Александро-Невском районе Рязанской области столкнулись два грузовика и легковушкаКурсанты Академии ФСИН России проводят уроки мужества в рязанских школах
Главная страница / Новости Рязани и области
16.02.2017, 12:30
Просмотров: 146
Общество
Версия для печати

Жителя Рязанской области односельчанин-вор угостил сигаретой

Злоумышленника задержал полицейский

Сигареты вместе с припасами и посудой молодой человек украл из дома пенсионера.

В Ермишинском районе к участковому уполномоченному полиции обратился 60-летний житель села Торопово, который сообщил, что, вернувшись с недельной работы на лесозаготовках, он обнаружил входную дверь взломанной. Из жилища рабочего пропали съестные припасы, металлические столовые приборы, тысяча рублей и блок сигарет.

Под подозрение попал 19-летний местный житель. Он начал работать на лесозаготовках, но его благосостояние из-за вредных привычек не сильно улучшилось. Парень угостил сигаретой случайно встреченного на улице односельчанина, чего раньше никогда не делал. В списке украденного у пенсионера значился блок сигарет. Полицейский остановил парня и вскоре выяснил, что он причастен к хищению. Позже в доме злоумышленника была обнаружена часть похищенного.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, сообщается на сайте областного УМВД России.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
12:43
В Рязанской области подешевели яблоки, гречка и сахар, а подорожали яйца кур, морковь и говядина
12:35
Второе поражение подряд понизило шансы главной хоккейной команды Рязанской области на выход в турнир плей-офф чемпионата России
12:30
Жителя Рязанской области односельчанин-вор угостил сигаретой
12:21
Около 600 студентов стали участниками «Звездного похода» по местам боевой и трудовой славы в Рязанской области
11:55
В Рязанской области осудят насильника и убийцу
11:53
Впервые в Рязанской области будет проведена межотраслевая Спартакиада областного союза организаций профсоюзов
11:50
В Рязанской области спиртовой пищевой ароматизатор делали из непищевого спирта
11:30
В Москве начала работу межведомственная рабочая группа по сохранению достопримечательного места «Есенинская Русь» в Рязанской области
10:49
За «круглым столом» говорили о том, как и кому исследовать рязанскую природу
10:33
В домах по одной из улиц Рязани отключили холодную воду
10:31
За ночь с улиц Рязани вывезли 778 кубометров снега
10:19
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 32 преступления и происшествия
10:14
В Рязанской области грузовик столкнулся с «ГАЗелью»
09:48
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 58 ДТП
09:31
На трассе М-6 в Александро-Невском районе Рязанской области столкнулись два грузовика и легковушка
09:07
Курсанты Академии ФСИН России проводят уроки мужества в рязанских школах
09:02
500 рязанских аграриев обсудят вопросы подготовки к весенним полевым работам
09:00
Рязанские хоры выступят в Санкт-Петербурге
18:09
В Рязанском строительном колледже состоялась встреча, посвященная годовщине вывода советских войск из Афганистана
18:01
Госдума приняла в первом чтении законопроект, соавтором которого является депутат от Рязанской области Андрей Красов
17:53
Состоялась встреча Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова и врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с членами правительства области
17:47
В Рязанской области прививочная кампания позволила сдержать распространение инфекции в сезон простуды и гриппа
17:46
В Рязанской области студента техникума подозревают в совершении преступления экстремистской направленности
17:25
Полицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились
16:55
СМИ Рязанской области приглашаются к участию в конкурсе «10 лучших газет России-2016»
16:49
Песни боевого братства прозвучали для рязанцев – участников локальных войн
16:30
В Рязани осудили двух военнослужащих, обокравших войсковую часть более чем на миллион рублей
15:59
Рязанцы смогут принять участие в голосовании за лучшее признание в любви к «Воде России»
15:58
Рязанцы провели мастер-класс на фестивале «Первозданная Россия»
15:39
За последние пять лет в Рязанской области не зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний, передаваемых через воду
Вся лента новостей
№ 28 (5315) от
16 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Продолжить развитие
Такая задача стоит перед регионом
Верные присяге и Родине
В Рязани отметили День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества
Опираться на местные кадры
планирует в своей работе временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов
Песни боевого братства
прозвучали для рязанцев – участников локальных войн
Как не попасть на удочку
Полицейские призывают рязанцев быть бдительными – случаи мошенничества участились
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru
Рекламные материалы