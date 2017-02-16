Жителя Рязанской области односельчанин-вор угостил сигаретой

Злоумышленника задержал полицейский

Сигареты вместе с припасами и посудой молодой человек украл из дома пенсионера.

В Ермишинском районе к участковому уполномоченному полиции обратился 60-летний житель села Торопово, который сообщил, что, вернувшись с недельной работы на лесозаготовках, он обнаружил входную дверь взломанной. Из жилища рабочего пропали съестные припасы, металлические столовые приборы, тысяча рублей и блок сигарет.

Под подозрение попал 19-летний местный житель. Он начал работать на лесозаготовках, но его благосостояние из-за вредных привычек не сильно улучшилось. Парень угостил сигаретой случайно встреченного на улице односельчанина, чего раньше никогда не делал. В списке украденного у пенсионера значился блок сигарет. Полицейский остановил парня и вскоре выяснил, что он причастен к хищению. Позже в доме злоумышленника была обнаружена часть похищенного.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, сообщается на сайте областного УМВД России.