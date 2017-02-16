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Главная страница / Новости Рязани и области
16.02.2017, 12:35
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Спорт
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Второе поражение подряд понизило шансы главной хоккейной команды Рязанской области на выход в турнир плей-офф чемпионата России

Во втором матче гостевой серии «Рязань» в Усть-Каменогорске встретился с единоличными лидерами соревнований – местными торпедовцами. Поначалу для гостей ход игры складывался благополучно: они вели со счетом 2:1 (шайбы в ворота хозяев забросили Данил Юртайкин и Артур Каюмов. Но затем инициативу перехватило «Торпедо» – соперники сравняли результат и довели его до 5:2 во свою пользу.

Вслед за поражением в матче с «Сарыаркой» из Караганды (1:3) вторая неудача подряд значительно понизила шансы ХК «Рязань» на выход в турнир плей-офф. Напомним, спор за награды продолжат шестнадцать сильнейших коллективов. Рязанцы хоть и остались на четырнадцатом месте зоны плей-офф, но им предстоит провести в гостях два труднейших поединка: 17 февраля они встретятся с занимающим восьмую позицию красноярским «Соколом», а спустя два дня – с идущим на тринадцатом месте «Ермаком» из Ангарска. Нашей дружине достаточно одержать одну победу, чтобы выйти в турнир плей-офф.

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№ 28 (5315) от
16 февраля 2017
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