В Рязанской области подешевели яблоки, гречка и сахар, а подорожали яйца кур, морковь и говядина

О ценовой ситуации на потребительском рынке региона информирует сайт областного правительства со ссылкой на министерство экономического развития и торговли.

По данным Рязаньстата, за период с 7 по 13 февраля в регионе отмечено снижение цен на такие социально значимые продовольственные товары, как крупа гречневая-ядрица – на 2,2%, яблоки – на 1,5%, пшено, капуста белокочанная – на 0,9%, сахар-песок – на 0,8%, подсолнечное масло – на 0,6%, лук репчатый – на 0,5%. Повышение цены зафиксировано на куриное яйцо – на 1,4%, морковь и говядину – на 1%. По таким позициям, как рис, чай, картофель, молоко, рыба мороженая, соль, масло сливочное, свинина, баранина, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, вермишель, мясо кур цена незначительно увеличилась или осталась без изменения.

Стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области ниже, чем в Смоленской, Калужской, Тверской, Ивановской, Ярославской, Орловской, Костромской, Владимирской, Тульской, Брянской и Тамбовской областях. В Рязани минимальная стоимость набора отмечается на ярмарках выходного дня и составляет 1649,27 руб.