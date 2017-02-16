«Рязанские ведомости» подвели итоги фотоконкурса «Догони РВ»

Напомним: во время массовой гонки «Лыжня России-2017», прошедшей под Рязанью 10 февраля, для всех любителей здорового образа жизни «Рязанские ведомости» устроили фотоконкурс. Нужно было сфотографироваться с сотрудниками редакции, которые были одеты в фирменные футболки, а затем разместить фото в группе «Рязанских ведомостей» в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ДогониРВ. Розыгрыш пошел вчера, 15 февраля. Победители определялись как по наибольшему количеству «лайков» под фото, так и методом случайного выбора.

По количеству «лайков» первое место у Ольги Барановой, второе – у Галины Буллах.

Ольга получает абонемент в бассейн «Аквамед», Галина – шесть билетов на каток во Дворец спорта «Олимпийский». Методом случайного выбора определены еще три победителя – Ирина Савкина, Оксана Просукова и Ирина Болдырева. Первой Ирине в качестве приза достались четыре билета на каток, а Оксане и второй Ирине – абонементы в школу фитнеса и танцев Mint Dance School.

Еще есть поощрительные призы тем, кто набрал больше 100 «лайков». Это Татьяна Аленинина и Евгения Крутенко. Они получают по одному билету на разовое катание в ДС «Олимпийский».

Первой призы для себя и своих коллег забрала заведующая терапевтическим отделением Спасской центральной районной больницы Ирина Савкина (на фото). Ирина хоть и живет в районном центре, но пообещала, что будет приезжать в Рязань покататься на коньках.

Полный фотоотчет с акции «Догони РВ» можно посмотреть в группе «Рязанских ведомостей» в социальной сети «ВКонтакте».