В Рязанской области темпы роста налоговых доходов выше, чем в среднем по стране

Рост налоговых доходов при сложной ситуации в экономике и относительно невысокой инфляции – этот показатель особо отметил первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, выступая на расширенном заседании коллегии управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, на котором были подведены итоги работы ведомства в 2016 году и определены основные задачи на 2017 год. Сергей Самохин высоко оценил взаимодействие правительства области и регионального УФНС, отметив при этом важную для пополнения бюджета совместную работу.

Руководитель управления Вячеслав Морозов в своем докладе подчеркнул, что налоговые доходы консолидированного бюджета Российской Федерации с территории Рязанской области с учетом поступлений крупнейших налогоплательщиков, администрируемых на межрегиональном уровне, в 2016 году составили 99,1 млрд. руб. с темпом роста 125,4%. Налоговые доходы без учета поступлений от крупнейших налогоплательщиков обеспечены в сумме 48,1 млрд. руб. с темпом роста 113 процентов. При этом темп роста налоговых поступлений в целом по Российской Федерации составил 105%, а в Центральном федеральном округе – 106,7%. Но в текущем году перед налоговиками стоят новые задачи, главная из которых — результативное пополнение государственной казны.

В работе коллегии также приняли участие федеральный инспектор Сергей Яковлев, министр финансов региона Марина Наумова, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководящий состав областного управления ФНС и межрайонных инспекций.