Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по итогам рейтинга эффективности органов власти в сфере молодежной политики

Регион по итогам рейтинга за 2016 год вошел в группу лидеров, которая состоит из 21 субъекта Российской Федерации, набравших наибольшее количество баллов. Регион занимает в ней 10–11 место.

Рейтинг подготовлен Федеральным агентством по делам молодежи. Деятельность профильных региональных органов исполнительной власти оценивалась по совокупности критериев эффективности их работы в рамках 16 ключевых направлений государственной молодежной политики. В их числе – патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержка общественных молодежных организаций, вовлечение молодых людей в инновационную, творческую, предпринимательскую, волонтерскую деятельность, формирование у молодежи принципов здорового образа жизни, привлечение к занятиям спортом, развитие молодежного самоуправления, профориентационная деятельность, поддержка молодых семей, международное сотрудничество.

Источник: сайт правительства Рязанской области