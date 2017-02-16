За год в Рязанской области количество банкротов увеличилось в 2,3 раза

На расширенном заседании коллегии управления Федеральной налоговой службы России по Рязанской области руководитель этого ведомства Вячеслав Морозов отметил: «В 2016 году в процедурах банкротства находилось 488 налогоплательщиков, из них 181 – юридическое лицо, 42 – индивидуальные предприниматели и 275 – граждане, это в 2,3 раза больше, чем в 2015 году». Увеличение во многом обусловлено принятием Закона о банкротстве физических лиц. Граждане признают себя неплатежеспособными, по большей части – добровольно. Ведь число поданных налоговыми органами заявлений о признании должника банкротом за 2016 год снизилось на 16,7%.

А вот некоторые финансовые показатели. Сумма погашенной задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед Российской Федерацией, включенной в реестр требований кредиторов должников, за год составила 21,5 млн. руб. При этом, по состоянию на начало 2017 года, добровольно погашено 60,5 миллиона рублей задолженности после принятия уполномоченным органом решения о подаче заявления о признании должника банкротом.

В 2016 году по направленным в правоохранительные органы материалам возбуждено 1 уголовное дело по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) в отношении ООО «Кораблинский завод модульных конструкций» и 1 уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) в отношении ООО «Эволс».