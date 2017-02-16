Налоговые органы Рязанской области мобилизуют дополнительные доходы в региональный бюджет

На сегодняшнем расширенном заседании коллегии областного УФНС много внимания уделялось межведомственному взаимодействию и взаимоотношениям с региональными и муниципальными органами власти. В частности, речь шла о реализации в 2016 году утверждённого региональным правительством комплекса мер по мобилизации дополнительных доходов консолидированного бюджета области.

Как отметил в своем докладе руководитель регионального УФНС Вячеслав Морозов, повышена эффективность работы местных комиссий по легализации налоговой базы. Из 3659 заслушанных на их заседаниях предпринимателей, имеющих задолженность или снизивших перечисления НДФЛ, погасили эту задолженность 609. При этом бюджет пополнился доходами в сумме 218 млн. рублей.

В 2016 году Рязанская область в числе 28 субъектов в Российской Федерации перешла на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости. Также была проведена работа по отмене неэффективных льгот и актуализации налоговых ставок по транспортному налогу. В налоговый оборот дополнительно вовлечено более 1,5 тысячи объектов недвижимости. Кроме того, в ведомственных базах данных актуализировано 35 тыс. сведений о кадастровой стоимости таких объектов. В соответствии с Законом Рязанской области № 59-ОЗ начислен налог на имущество по торговым и офисным центрам от кадастровой стоимости. Поступления по итогам года составляют 450 млн. рублей.

С участием управления обеспечена разработка и принятие областных законов о региональном коэффициенте особенностей рынка труда, увеличившего в 1,83 раза налоговую базу по авансовым платежам НДФЛ иностранных работников, и оптимизирована патентная система налогообложения. Дополнительные поступления составили более 200 млн. рублей.