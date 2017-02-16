Главы КФХ Рязанской области участвуют в работе съезда фермеров

XXVIII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России открылся в Москве

В работе съезда принимают участие президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев, руководители профильных департаментов Минсельхоза России, более 800 представителей фермерского сообщества из 75 регионов страны, а также органов законодательной и исполнительной власти, руководители региональных органов управления АПК, компаний, работающих в агропромышленной сфере и другие.

Рязанскую область на мероприятии представляют заместитель председателя правительства области Сергей Дудукин, представители областного отделения некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов «Союз крестьян», главы КФХ из Рязанского, Михайловского, Ухоловского и Касимовского районов.

Минсельхозом России проведена масштабная работа по консолидации действующих мер государственной поддержки. Развитие малых форм хозяйствования определено как одно из приоритетных направлений в составе «единой субсидии». Так, из 36 млрд. рублей федеральных средств «единой субсидии» на гранты для фермеров и кооперативов в 2017 году будет направлено 7,6 млрд рублей или 21% средств. На льготное кредитование под 5 процентов в этом году выделено 25 млрд рублей, из которых не менее 20% будет направлено на кредитование малых форм хозяйствования.

Руководителям региональных органов управления АПК рекомендовано ввести в состав конкурсных комиссий представителей АККОР и других союзов сельскохозяйственных кооперативов. Это позволит эффективно проводить общественную экспертизу реализации проектов грантополучателей, мониторить результаты оказания государственной поддержки.

Делегаты из регионов высказывали свои предложения по совершенствованию работы в рамках оказания господдержки сельхозпроизводителям. Представители минсельхоза России и уполномоченных банков ответили на актуальные вопросы фермеров, которые возникают в процессе оформления необходимых документов.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.