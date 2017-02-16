На улице Соборной в Рязани планируют установить мемориальные доски

На комитете по вопросам социальной сферы Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об установке мемориальной доски поэту Вениамину Кисину, который создал Рязанской отделение Всероссийского союза поэтов. Вениамин Кисин в 1920-е годы жил в доме № 13 по ул. Соборной, на фасаде которого и планируется установить мемориальную доску. Еще одну мемориальную доску планируется установить на фасаде доме № 11/63 по ул. Соборной. Доска будет посвящена рязанскому полицмейстеру Георгию Хорото, который в 1906 году погиб при исполнении служебных обязанностей. Вопросы будут рассмотрены на заседании гордумы, проинформировали в пресс-службе Думы.