Рязанские ветеринары получат подарок от нижегородских генетиков

Это один из итогов состоявшегося 14-15 февраля на базе Рязанского агротехнологического университета им. П.А. Костычева двухдневного семинара, главной темой которого стало повышение рентабельности производства молока через генетику и воспроизводство.

В работе семинара принимали участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин, ректор университета Николай Бышов, преподаватели и студенты старших курсов специализированных факультетов университета, специалисты сельскохозяйственных предприятий региона.

Генеральный директор ООО «Молочная Компания Генетика», кандидат ветеринарных наук Дмитрий Никулин озвучил самые актуальные темы, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты на местах. Была представлена презентация об опыте применения нового селекционного индекса «идеальной промышленной коровы» в России, сообщили в региональном минсельхозе.

Самой большой по численности на семинаре, а также самой активной в диалоге с лектором стала делегация ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района. Представители этого предприятия – ветеринарные врачи Юрий Белик и Акоп Саргсян за активную работу были награждены специальным призом от лектора. В самое ближайшее время спецтранспортом в хозяйство будут доставлены 25 доз замороженной биопродукции.