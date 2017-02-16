В Сасове Рязанской области проходит акция «Привет солдату с родины»

Идея проводить акцию «Привет солдату с родины» возникла в Сасовском индустриальном колледже. По инициативе совета студенческого самоуправления студенты, преподаватели и сотрудники закупают продукты и отправляют посылки самым лучшим выпускникам индустриального колледжа, которые в данное время проходят срочную службу в рядах Вооружённых сил.

Каждый год в преддверии 23 февраля, Дня защитника Отечества, посылки и бандероли разлетаются по всей стране. Их содержимое отвечает нуждам ребят: предметы личной гигиены, чай, кофе и, конечно же, сладости, которых вдали от дома так не хватает. В этот раз общими силами студентов и преподавателей было собрано 5 посылок нашим солдатам: Максиму Лазареву, Михаилу Анохину, Евгению Панферову, Анатолию Полежаеву и Никите Лаптеву. Надеемся, что ребятам будет приятно получить привет из своего любимого колледжа.

Члены студсовета следят за передвижениями почтовых отправлений на сайте «Почты России». Первые посылки уже находятся в почтовых отделениях по месту назначения, скоро ребята их получат.