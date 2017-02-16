Межведомственное взаимодействие помогает улучшить инвестиционный климат в Рязанской области

Честный бизнес без препятствий получает регистрацию в регионе. Об этом шла речь на сегодняшней расширенной коллегии областного управления Федеральной налоговой службы. В регионе успешно реализуется «Дорожная карта по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (в части регистрации нового бизнеса)».

На налоговом учете, по состоянию на 1 января 2017 года, состояло 31739 юридических лиц и 27060 индивидуальных предпринимателей. Рост за год – четырехпроцентный. Количество отказов в регистрации при создании субъектов предпринимательской деятельности сокращено в 2 раза.

Причем речь идет именно о честном бизнесе. Ведь рязанскими налоговыми органами проводится постоянная работа по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц. В 2016 году этот реестр был очищен от 2,5 тысячи таких предприятий, включая так называемые фирмы «однодневки». Строгость дает свои плоды: в 3 раза сокращено количество организаций, мигрировавших на территорию Рязанской области.

Если раньше срок государственной регистрации при создании юридических лиц составлял 15 – 16 дней, то в прошлом году он был сокращен до 3 дней.