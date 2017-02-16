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Главная страница / Новости Рязани и области
16.02.2017, 16:30
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Общество
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Жители Рязанской области украли почти 3 тысячи мешков древесного угля

Полицейские раскрыли кражу

Сайт УМВД России по области сообщает, что инспекторы ДПС ГИБДД, обслуживающие город Сасово, остановили на улице райцентра для проверки документов грузовую «ГАЗель». При осмотре машины инспектор ГИБДД увидел в кузове несколько сотен мешков с древесный углем, который используется для приготовления пищи на гриле. Полицейский попросил предъявить документы на товар, но водитель ответил, что уголь ему отгрузили со склада в селе Пет и никаких документов не выдали.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что в селе Пет Пителинского района 43-летняя работница склада предприятия, которое занимается производством древесного угля, и ее и 53-летний коллега самовольно разрешили отгрузку большой партии товара, а деньги за товар взяли себе.

Первоначально стало известно о краже более 600 десятикилограммовых мешков древесного угля, а затем полицейские выявили, что злоумышленники по месту жительства одного из своих знакомых в городе Сасово устроили склад угля, где хранилось более двух с половиной тысяч похищенных мешков. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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