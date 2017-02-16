Рязанцы увидят «Компиляцию»

20 февраля выпускница живописного отделения Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера Дарья Никеева поделится своим видением жизни и учёбы в этих стенах.

Это уже вторая персональная фотовыставка в галерее «Под сводами». Путешествие к горам северного Кавказа и подъем на Эльбрус стали тематикой первой выставки «Вертикаль».

«Компиляция» - это совершенно другой формат. Черно-белые кадры – части того, что живет в альма-матер, объединены в непрерывном пространстве и, скорее, располагают к размышлению и осмыслению. Ритмы творчества Родченко, Маяковского, Каширина вдохновили автора на создание этой выставки. В своих работах Дарья стремится выразить реальность без гламура и напыщенности, уловить неповторимость момента, взгляда, жеста.

Фотовыставка «Компиляция» откроется в 12.30.