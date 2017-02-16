В Рязани состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на использование земельных участков на пересечении улиц Грибоедова и Есенина

15 февраля в администрации города состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на пересечении улиц Грибоедова и Есенина.

В частности, речь шла о 4 участках, общей площадью более 40 тыс. кв. м, расположенных по адресу г. Рязань, ул. Есенина, д. 13, ул. Грибоедова, стр. 1.

Запрашиваемый вид разрешенного использования – многоэтажные здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения.

В поддержку предоставления заявителю запрашиваемого разрешения в комиссию по землепользованию и застройке в городе Рязани поступили письменные коллективные обращения граждан (всего 1 691 подпись), а также обращения от ООО «Торговый дом «Барс», ООО «Барс-Ритейл», ООО «Торговый дом «Барс-1», ООО «Сервис-Плюс», ООО «Малахитовая шкатулка – ломбард».

На участие в слушаниях зарегистрировались 143 человека, большинство из которых также высказались в поддержку предоставления заявителю разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.

Заключение публичных слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости». Окончательное решение об использовании территории примет городская администрация с учетом мнения участников публичных слушаний.

Источник: сайт администрации Рязани