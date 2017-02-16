56 жителей Рязанской области смогли сегодня получить направления на оказание высокотехнологичной медпомощи в Москве

Сайт правительства области сообщает, что сегодня в областном кардиологическом диспансере специалисты ведущих российских клиник провели серию профильных консультаций.

Выездное консультирование провели специалисты Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова. 56 жителей региона смогли получить у столичных кардиохирургов необходимые рекомендации и направление на оказание высокотехнологичной медпомощи в лечебных учреждениях Москвы.

Для повышения доступности высокотехнологичной помощи для жителей области по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» выездные консультации ведущих кардиохирургов России организуются регулярно. На базе регионального кардиодиспансера в этом году их провели уже во второй раз. В прошлом году прошло 10 консультативных приемов, врачи проконсультировали 496 человек, из них 169 впоследствии получили высокотехнологичную медпомощь в федеральных клиниках. Кроме того, в кардиодиспансере внедрена и активно используется телемедицинская связь. За прошлый год рязанские врачи провели 124 консультации со специалистами клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы.

В этом году расширился перечень видов высокотехнологичной медпомощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», куда теперь входит также имплантация двухкамерных электрокардиостимуляторов. Такие хирургические операции будут проводиться в Рязанском кардиодиспансере. Планируется, что в этом году прооперируют около 200 человек. В целом в этом году необходимую высокотехнологичную медпомощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в лечебных организациях области смогут получить 1230 рязанцев.