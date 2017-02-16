В Рязанской области воздух в населенных пунктах около автотрасс стал чище

Улучшение состояния атмосферного воздуха в населенных пунктах вблизи оживленных автомагистралей и на городских улицах с интенсивным движением регистрируют специалисты регионального Роспотребнадзора. Такие данные были обнародованы вчера на заседании коллегии надзорного ведомства. Их озвучила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева, выступившая с основным докладом.

В частности, она сказала, что в прошлом году в лабораториях было исследовано почти 16 тысяч проб атмосферного воздуха. В городских и сельских поселениях доля проб атмосферного воздуха, превышающих предельно допустимые концентрации, составила 0,9%. Это свидетельствует, как пояснила Сараева, о более высоком качестве атмосферного воздуха в регионе по сравнению с 2015 годом.

– Улучшению состояния атмосферного воздуха способствует строительство окружных дорог, в частности Северного обхода в Рязани, а также увеличение объемов финансирования капитального ремонта региональных и межмуниципальных трасс, – сказала Лариса Сараева.